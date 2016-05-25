تلفات مرغ گوشتی در مازندران کمتر از سایر استان ها است

عبدالله مهاجر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره امتیازات ویژه پرورش طیور در استان گفت: همچنین هزینه پرورش مرغ گوشتی در استان حدود ۱۰ درصد کمتر از سایر استانهای کشور است.
وی بابیان اینکه تولید طیور در استان مازندران ۲۲۷ هزار تن معادل ۱۲ درصد تولید کشور است افزود: مازندران ۳۳ درصد تولیدات جوجه یکروزه کشور را به خود اختصاص داده است.
مهاجر یادآور شد: بهمنظور بهبود تراز بازرگانی، تقویت توان رقابتی محصولات و خدمات صادراتی، حضور در بازارهای بینالمللی و افزایش درآمدهای صادراتی، کالاهایی مختلفی از مازندران صادر میشود.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران تصریح کرد: انواع محصولات کشاورزی و صنایع غذایی، مواد معدنی و فلورین، مصنوعات چوبی، مرکبات، کیوی، گل و گیاه، لولههای فلزی، فرش و موکت، آبمعدنی و نوشابه، چراغهای روشنایی، ادوات کشاورزی، کیسههای پروپیلن، کاغذ روزنامه، محصولات لبنی، خدمات فنی و مهندسی، محصولات بهداشتی و مصالح ساختمانی، عایقهای حرارتی و رطوبتی، لوله و اتصالات، خشکبار، مخازن پلاستیکی، فرآوردههای گوشتی- طیور، قطعات یدکی، سویا، سیمان، دستگاه جوش و برش و غیره ازجمله محصولات صادراتی استان به شمار میرود.
مهاجر ادامه داد: در راستای سند چشمانداز و اهداف برنامههای توسعهای کشور، این استان نیازمند حمایتهای لازم و جدی دولت در ایجاد زیرساختها است.
وی به کشورهای هدف صادراتی مازندران اشاره کرد و گفت: آلمان، عراق، روسیه، آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، ارمنستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه، ژاپن، ویتنام، هنگکنگ، عمان، امارات و پاکستان ازجمله کشورها هستند.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران تعداد بنگاههای صادراتی کالا را ۱۷۳ بنگاههای صادراتی خدمات (فنی مهندسی)، هفت پایانه صادراتی، یک پایانه در حال احداث و یک واحد نمایشگاهی اعلام کرد و یادآور شد: سالن همایشهای بینالمللی و نمایشگاه تخصصی در حال اجرا که نیاز به اختصاص تسهیلات بانکی است و چهار شرکت حملونقل در استان وجود دارد اما هیچکدام فعالیت ندارند و درواقع استان مازندران فاقد شرکت حملونقل بینالمللی است.
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