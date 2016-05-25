بناهای تاریخی تخریب شده اصفهان احیا و بازسازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی لوافان شامگاه سه شنبه در مراسم روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی به همراه تجلیل از خادمان میراث فرهنگی استان اصفهان که در کاخ تاریخی چهلستون برگزار شد، اظهار داشت: آثار ارزشمند تاریخی اصفهان تجدید شدنی نیست مگراینکه تاریخ و زمان را عقب برده و در تونل زمان چند قرن پیش برگردیم.
وی با بیان اینکه حفظ و نگهداری این میراث ارزشمند نیازمند همکاری همه جانبه ارکان دولت و افراد جامعه، خرد جمعی، برنامهریزی برای حفظ و نگهداری این آثار است، افزود: همه ما باید در راستای حفظ و نگهداری این آثار یگانه جهانی تلاش کنیم و با این همیاری میتوانیم به احیای آثار تاریخی تخریب شده مانند کاخهای نمکدان، هفت دست، آیینهخانه و جهاننما که به عمد یا سهوی تخریب شده اقدام ورزیم.
رئیس هیئت مدیره مجمع میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با اشاره به اینکه اشتیاق به بازدید از این بناهای تاریخی جهانگردان سرتاسر جهان را به ایران میکشاند، ابراز داشت: آنها با تفکری ژرف درباره شناخت فرهنگ غنی این سرزمین در قبل و بعد از اسلام کنجکاوی میکنند.
خروج غیرقانونی اشیای تاریخی از کشور در گیرو دار فقدان موزه
وی در ادامه بابیان اینکه اشیای قیمتی متعلق به میلیونها سال قبل در جای جای این استان نیاز به مکانی برای نمایش و محافظت دارد، گفت: اگر برای ساخت موزه برای نگهداری و حفاظت از این سرمایههای ملی چارهاندیشی نشود این اشیا یا به شکل غیرقانونی از کشور خارج شده یا به مرور زمان از میان میرود.
لوافان با بیان اینکه گاه اشیای گرانبهای عتیقه ایرانی در موزههای کشورهای بی اهمیت دنیا نیز راه یافته است، بیان داشت: کشور و استان ما نیازمند موزههای متنوعی مانند فرش، سکه و اسکناس، اسلحه، اشیای گرانبها، و غیره است و رسیدن به این افق نیازمند عزمی ملی است.
حمایت از موزهداران خصوصی برای بازگرداندن اشیای قدیمی
وی تقویت و حمایت از موزهداران خصوصی در راستای ترغیب به جمعآوری اشیای قدیمی متعلق به ایران از کشورهای دیگر و بازگرداندن آنها به کشور را ضروری برشمرد و اظهار داشت: مردم کشور ما بازدید از موزههای دیگر کشورها را جزو لاینفک سفر خود میدانند و این امر نشانه علاقهمندی آنها به بازدید از موزهها است.
رئیس هیئت مدیره مجمع میراثفرهنگی استان اصفهان تاکید کرد: بر این اساس ضروری است برای جلوگیری از خروج اشیای ارزشمند قدیمی از کشورمان یا از میان رفتن آنها هر چه سریعتر تمهیدی برای ساخت موزهها اندیشیده شود.
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