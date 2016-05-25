توافقنامه چابهار ناقض تحریمهای وضع شده علیه ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، «ناشاد سایی بیسوال» معاون آسیای جنوبی وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با رسانه ها گفت: توافقنامه سه جانبه ایران،هند و افغانستان که دو روز پیش به امضای طرفین رسیده است نقض تحریمهای بین المللی وضع شده علیه ایران است. این توافقنامه باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

وی در ادامه افزود: آمریکا هند را از چگونگی تحریم های وضع شده علیه ایران آگاه کرده است و چگونگی توافقنامه چابهار در حال تحقیق و بررسی است.

وی در ادامه تصریح کرد: تحریمهای بین المللی علیه ایران لغو شده اند اما در برخی زمینه ها این تحریمها به قوت خود باقیست.

لازم به ذکر است با حضور روسای جمهور ایران و افغانستان و نخست وزیر هند توافقنامه توسعه چابهار در تهران به امضای طرفین رسید. از طرفی ایران و هند ۱۲ تفاهمنامه همکاری نیز در زمینه های مختلف به امضا رسانده اند.