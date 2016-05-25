۷۰ درصد آتش سوزی منابع طبیعی کشور در جنگل های زاگرس رخ می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی ایلام، خداکرم جلالی در سفر به استان ایلام اظهار داشت: عامل انسانی، افزایش گرما و تغییرات اقلیمی را مثلث تهدید منابع طبیعی عنوان کرد.

وی گفت: ۷۰ درصد آتش سوزی منابع طبیعی کشور در جنگل های زاگرس و سه درصد در جنگل های شمال و ۲۷ درصد نیز در سه منطقه و رویشگاه‌های دیگر صورت می‌گیرد.

جلالی با اشاره به اینکه علت بیشتر آتش سوزی های منابع طبیعی کشور عامل انسانی است.، گفت: تبدیل تخریب منابع طبیعی به چالش ملی تبدیل شده است.

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، علت ۹۵ درصد آتش سوزی در عرصه های طبیعی کشور را عامل انسانی و به طور مشخص بی احتیاطی عنوان کرد و گفت: باید در این زمینه آموزش های لازم به مردم داده شود.

استان ایلام ۶۴۰ هکتار اراضی جنگلی دارد که پارسال بیش از یک هزار هکتار از آن طعمه ی حریق شد.