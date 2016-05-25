به گزارش خبرنگار مهر، سعید آذری درباره دیدار ذوب آهن با العین امارات گفت: ابتدا باید بگویم دیشب واقعا تاسف خوردم که تیم تراکتورسازی با وجود توان فنی بالا، نتوانست از این مرحله صعود کند. بر اساس آخرین دیدار در امارات، بازیکنان ما در یک نبرد نابرابر توانستند یک امتیاز ارزشمند کسب کنند.

وی افزود: ارزش آن یک امتیاز در صورتی مشخص می شود که بتوانیم امشب صعود کنیم. بازیکنان شرایط روحی خوبی دارند. فکر می کنم امشب شاهد بازی قدرتمندتری از ذوب آهن باشیم.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن درباره غایبان این تیم در بازی با العین، گفت: مهدی رجب زاده را به خاطر مصدومیت کهنه‌ای که داشت، احتمال زیاد در بازی امروز غایب است ولی هادی محمدی به خاطر پاک شدن کارت‌های مراحل قبلی، محروم نیست و او را در اختیار داریم.

آذری درباره فینال جام حذفی تصریح کرد: تمام تمرکز ما معطوف به بازی با العین است ولی برای فینال حذفی هم استراتژی خاص خودمان را داریم. برای قهرمانی باید مقابل تیم بزرگ استقلال بازی کنیم که مدیر، سرمربی و بازیکنان قدرتمندی دارد.

وی که با رادیو ورزش گفتگو می‌کرد در پایان با تشکر از هواداران تیم ذوب آهن به خاطر حمایت‌هایشان، گفت: شاید ما از نظر دانش مربیان و توانمندی بازیکنان از سایر کشورها بالاتر باشیم ولی قطعا از نظر امکانات و زیرساختها ۵۰ سال از آنها عقبتر هستیم.