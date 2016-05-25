تبریک به فرهادی و حسینی/ از برنامه «سینمای ایران» خداحافظی کردم

علیرضا شجاع نوری تهیه‌کننده فیلم «دونده زمین» درباره شرایط استقبال از این فیلم که به کارگردانی کمال تبریزی در گروه «هنر و تجربه» اکران شده است به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر در هفته سوم اکران هستیم اما تبلیغات گسترده ما برای این فیلم هنوز شروع نشده است.

وی ادامه داد: برنامه هایی برای فاز جدید تبلیغات این فیلم داریم که به زودی آنها را عملی خواهیم کرد.

این سینماگر با اشاره به اکران این فیلم با توجه به سوژه متفاوت آن عنوان کرد: من خوشحالم که بعد از مدت ها توانستیم این فیلم را در گروه «هنر و تجربه» اکران کنیم و امیدوارم با فضای جدیدی که فیلم دارد استقبال خوبی را از آن شاهد باشیم.

وی که اجرای برنامه «سینمای ایران» در شبکه چهار را بر عهده دارد در پاسخ به پرسشی درباره رویکردهای جدید برای آن گفت: من یکشنبه دوم خرداد ماه به مدیر محترم گروه ادب و هنر شبکه چهار اعلام کردم که دیگر با این برنامه همکاری نخواهم داشت.

شجاع نوری درباره دلایل این تصمیم تصریح کرد: با وجود جلسات و گفتگوهای متعددی که در شروع همکاریم با برنامه برای شکل گیری روند آن صورت گرفت، هرچه بیشتر پیش رفتیم اختلاف نوع نگاه من و تلویزیون به سینما فاصله دارتر شد و این مشکل به گونه ای بود که ساختار و محتوای برنامه را متاثر می کرد و در نهایت مرا به این نتیجه رساند که نخواهم توانست آنطور که در شأن من و بینندگان برنامه است (که هواداران سینمای ایران هم هستند) موفقیت و عزت سینمای ایران را چه در داخل و چه در خارج از کشور انعکاس دهم به همین دلیل تصمیم گرفتم که دیگر با این برنامه همکاری نداشته باشم تا این برنامه با رویکردی که دارد به راه خود ادامه دهد.

وی که پیش از این در آبان ماه سال ۹۲ به عنوان مشاور امور بین الملل سازمان سینمایی منصوب شده بود در پاسخ به پرسشی درباره نظرش نسبت به جایزه کارگردان و بازیگر فیلم «فروشنده» در سطح بین الملل، از کناره گیری خود از سمت مطرح شده خبر داد و گفت: ابتدا باید بگویم که من مشاور امور بین الملل سازمان سینمایی نیستم و یک ماه پس از دریافت حکم به دلیل نبود بهره وری خوب در ارایه مشورت از سمت خود استعفا کردم. با این حال لازم می دانم شخصا به اصغر فرهادی کارگردان «فروشنده» و شهاب حسینی بازیگر این فیلم و همچنین به سینمای ایران تبریک بگویم.

بازیگر فیلم سینمایی «روز واقعه» در پایان با اشاره به جایگاه جشنواره کن عنوان کرد: برای اولین بار دو جایزه جشنواره کن که از معتبرترین جشنواره های سینمایی است در یک شب به ایران تعلق گرفت و این یک اتفاق بزرگ بود و من این اتفاق را به ملت ایران هم تبریک می گویم.

عکس کنار خبر از حامد ملک پور