به گزارش خبرنگار مهر، رسول زرگرپور شامگاه سه شنبه در مراسم روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی که در کاخ تاریخی چهلستون برگزار شد، با ارائه سه پیشنهاد به مسئولان میراث‌فرهنگی اصفهان اظهار داشت: مرحوم کازرونی رئیس سازمان میراث‌فرهنگی کشور در دهه ۷۰ که از همشهریان ما نیز بود، هرساله از سه نفر از خادمان میراث‌فرهنگی تجلیل به عمل می‌آورد که افتخار می‌کنم من نیز از جمله این افراد بودم.

وی با بیان اینکه مطابق گفته رئیس‌جمهور باید ذهنیت و عملکرد مردم را درگیر میراث فرهنگی کنیم، ابراز داشت: برای مردمی کردن نفایس و ذخایر این سرزمین باید افرادی را که در مسیر حفظ این آثار تاریخی گام برمی‌دارند مورد تشویق و توجه قرار دهیم و بر این اساس پیشنهاد من این است که این اقدام مرحوم کازرونی را ابتدا در اصفهان و سپس در دیگر شهرهای کشور احیا کنیم.

استاندار اصفهان با بیان پیشنهاد دوم خود به میراث‌فرهنگی تاکید کرد: در دهه ۸۰ اجلاس بین‌المللی قنات‌ها در شهر یزد برگزار و با حضور ۵۰ مقنی با تجربه تمام تجربیات آنها مکتوب شد.

وی با بیان اینکه امروز ۴۹ نفر از مقنی‌های یاد شده به رحمت خدا رفته‌اند اما تمام یافته‌ها و تجربیات گرانبهای آنها را در دسترس داریم، ابراز داشت: لازم است تجربیات غنی فعالان عرصه میراث فرهنگی نیز مکتوب شود تا در بازه‌های زمانی مختلف بتوان از این علم مکتوب به خوبی استفاده کرد.

فضاهای تاریخی اصفهان در اختیار هنرمندان قرار گیرد

زرگرپور با بیان پیشنهادی برای استفاده از فضاهای تاریخی اصفهان مانند میدان امام خمینی (ره) و چهلستون گفت: لازم است این فضاها در اختیار هنرمندان به منظور هم‌افزایی هنری قرار ‌گیرد و البته پیش از آن تدوین آیین‌نامه و ضوابط و مقرراتی برای اجرایی کردن این پیشنهاد لازم است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت و جایگاه اصفهان در دنیا در اظهار داشت: یک ماه قبل سه مهمان از سه قاره جهانی شامل معاون اول کشور اروگوئه از قاره آمریکا، رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی از قاره سیاه و رئیس مجلس بلژیک از قاره مهمان اصفهان شدند.

استاندار اصفهان افزود: جاکوب زوما رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی و از هم‌رزمان ماندلا پس از بازدید از چهلستون، عالی قاپو، میدان امام (ره) و دیگر آثار اصفهان آن را باشکوه، با ابهت و زیبا برشمرد و زنده بودن این آثار مدیون دین و فلسفه بزرگی در پس پرده تمام این آثار توصیف و تاکید کرد بار دیگر به عنوان توریست و نه رئیس‌جمهور به اصفهان باز می‌گردد.

وی تاکید کرد: همچنین معاون اول کشور اروگوئه پس از بازدید از تالار اشرف و مطلع شدن از تاریخ ساخت آن با کمال شگفتی به این نکته اشاره کرد که زمانی که ما در حال کشف قاره آمریکا بودیم هنرمندان اصفهانی مشغول ساخت بنایی با این عظمت بوده‌اند.

ناظر رایگان میراث فرهنگی هستم

زرگرپور ادامه داد: رئیس مجلس بلژیک نیز در طول این سفر بازدید از اصفهان را بزرگ‌ترین آرزویش در زندگی برشمرد و گفت امروز آرزوی دیرینه من برآورده شد.

وی با بیان اینکه ما مفتخریم در شهری که شهره دنیا است، زندگی می‌کنیم، تصریح کرد: به عنوان استاندار اصفهان ناظر رایگان میراث فرهنگی هستم و در طول یک سال گذشته هر روز از ساعت هفت تا هفت و نیم مرمت و بازسازی چهلستون را زیر نظر دارم. حداقل شش بار به دیدن بازسازی مسجد امام رفته‌ام و در هفته گذشته نیز به همراه معاون میراث فرهنگی اصفهان از خانه‌های بازسازی شده دیدن کردیم.