حمایت مالی از بیماران پیوند مغز استخوان/۸۹۶ عمل در سال ۹۴

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه یکی از برنامه های عملیاتی هیئت امنا در راستای تحقق اهداف عالیه تشکیل آن (ایجاد زمینه معالجه همه بیماران در داخل کشور)، حمایت از رشد و گسترش کمی و کیفی انجام اعمال پیوند مغز استخوان در مراکز درمانی دانشگاهی سراسر کشور می باشد، هیات امنا طی سال ۱۳۹۴ از ۸۹۶ مورد عمل پیوند مغز استخوان در مراکز منتخب پیوند مغز استخوان سراسر کشور حمایت به عمل آورده است.

اولین عمل پیوند مغز استخوان در ایران

اولين پيوند سلول هاي بنيادي مغز استخوان در ايران در تاريخ ۱۳۶۹.۱۲.۱۳ در مركز تحقيقات هماتولوژی، آنكولوژی و پيوند مغز استخوان بيمارستان دكتر علي شريعتي تهران توسط دکتر اردشیر قوام زاده و همکاران او انجام شد. از زمان انجام اولین پیوند مغز استخوان در ایران تا پایان سال ۱۳۹۴، تعداد ۷۲۴۸ عمل پيوند مغز استخوان در مراکز پیوند سراسر کشور انجام شده است.

عمل پیوند مغز استخوان در حال حاضر در ۹ مركز منتخب دانشگاهی به شرح ذیل انجام مي شود: بيمارستان دکتر علی شریعتی تهران، بیمارستان نمازی شیراز، بیمارستان آیت الله طالقانی تهران، بیمارستان امام خمینی (ره) تهران، بیمارستان شهید افضلی پور کرمان، بیمارستان امیرکلای بابل، بیمارستان منتصریه مشهد، بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه و بیمارستان امیر شیراز.

بر اساس آيين نامه حمايت از بيماران پيوند مغز استخوان مصوب جلسه ۱۳۸۷.۱۲.۱۳ هيئت امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران، هيئت امنا به ازاي هر مورد عمل پيوند مغز استخوان مبلغ ۷۰ ميليون ريال (۴۰ ميليون ريال جهت هزينه هاي بستري و درمان هاي داخل بيمارستان، ۲۰ ميليون ريال هزينه داروهاي بيمار و ۱۰ ميليون ريال جهت تأمين تجهيزات بيمارستاني مربوط) پرداخت مي نمايد.

آمار اعمال پیوند مغز استخوان در کشور

طبق آمار واحد طرح و برنامه هیئت امنای صرفه جویی ارزی، عملکرد پیوند مغز استخوان در طی ۹ سال گذشته به شرح زیر است:

سال ۱۳۸۶ ؛ تعداد ۲۹۶ عمل

سال ۱۳۸۷ ؛ تعداد ۳۹۲ عمل

سال ۱۳۸۸ ؛ تعداد ۵۵۲ عمل

سال ۱۳۸۹ ؛ تعداد ۵۵۹ عمل

سال ۱۳۹۰ ؛ تعداد ۵۹۸ عمل

سال ۱۳۹۱ ؛ تعداد ۶۷۳ عمل

سال ۱۳۹۲ ؛ تعداد ۷۴۷ عمل

سال ۱۳۹۳ ؛ تعداد ۸۱۷ عمل

سال ۱۳۹۴ ؛ تعداد ۸۹۶ عمل

با توجه به هزینه های چشمگیر دوره های دارودرمانی بیماران پیوند مغز استخوان، هیئت امنا علاوه بر مساعدت انجام شده درخصوص هزینه های دارویی حین بستری بیماران، بخشی از هزینه های درمان دارویی این بیماران را در قالب مساعدت های واحد مددکاری اجتماعی هیات امنا تقبل می کند.

در حال حاضر، حمایت های هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، از بخش های پیوند مغز استخوان در ۴ محور انجام می شود.

۱- مساعدت در مورد هزینه هتلینگ بیمارستانی

۲- مساعدت در خصوص تامین هزینه های داروهای مورد نیاز بیمار در حین بستری

۳- تامین ست ها و محلول ضد انعقادی مورد نیاز جهت عمل پیوند

۴- تجهیز مراکز جدید و جایگزینی دستگاه های قدیمی موجود در مراکز پیوند با جدیدترین نسل دستگاه های جدا کننده سلولی