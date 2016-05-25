ورزش از اصلی ترین محورهای ایجاد نشاط اجتماعی در شهرضا است

به گزارش خبرنگار مهر، سمیه محمودی شامگاه سه شنبه با بیان این مطلب در همایش تجلیل از قهرمانان ورزشی شهرضا در میادین ملی و بین المللی اظهار کرد: در دنیای امروز کارکرد ورزش به عنوان یک جنبه از زندگی بشر تبدیل به یک اصل جامع و همه جانبه شده است و بسیاری از کشورهای جهان از این عرصه برای دست یابی به اهداف مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بهره گیری های قابل توجهی می کنند.

وی افزود: مسئولیت پذیری و خدمت رسانی به مردم شریف شهرضا از برجسته ترین و مهم ترین مقاطع خدمتی یک مسئول یا مدیر محسوب می شود و خداوند بزرگ را به پاس این نعمت بزرگ قدردان هستیم.

منتخب مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فرهنگ غنی و مبتنی بر اصول اسلامی و ایرانی از مهم ترین ویژگی های مردم این شهرستان محسوب می شود، متذکر شد: کسب موفقیت های گسترده و تحقق هدف گذاری های خرد و کلان در حوزه ورزش شهرضا از مصادیق روحیه اجتماعی و منش والای مردمان این دیار دارد و باید این عرصه خطیر به شکل اصولی استفاده لازم را داشته باشیم.

وی با تشریح رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب در خصوص لزوم ترویج اصل ورزش در ابعاد مختلف زندگی بشر گفت: یکی ار کارکردهای مهم ورزش ایجاد روحیه شادابی و نشاط در جامعه و در نتیجه تعمیم اصل خودباوری به اقشار وطیف های مختلف مردم به منظور دست یابی به اصل توسعه پایدار است.

محمودی با بیان اینکه مردم شهرضا با حضور پرشور در عرصه انتخابات درس ایثار و مقاومت در برابر آرمان های اصیل انقلاب اسلامی را در میدان عمل به منصه ظهور رساندند، عنوان کرد: بی شک باید با خدمت گذاری شایسته بخشی از ایثارگری و مجاهدت های جاودان مردم شهرضا را جبران کنیم.

وی اضافه کرد: هرگونه سرمایه گذاری خرد وکلان در حوزه ورزش نتایج پیشگیرانه و سازنده قابل توجهی در سایر عرصه های اجتماعی دارد و این اصل مهم باید به شکل اصولی در سطح جامعه نهادینه شود.

در ادامه این نشست علی نقی انصاری، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهرضا در سخنانی با بیان اینکه تجلیل از جایگاه فاخر جوانان در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، علمی و ورزشی از مهم ترین وظایف مسئولان در قبال این قشر جامعه به شمار می رود، بیان داشت: به همان شکلی که دیروز بهترین فرزندان شهرضا در دوران طلایی هشت سال دفاع مقدس درس از خودگذشتگی و مقاومت را در برابر دیدگان جهانیان هویدا کردند امروز جمعی از جوانان این کهن دیار با فتح قله های علم و فرهنگ و ورزش نام شهرضا را به نماد غرور و افتخار تبدیل کرده اند.

وی افزود: امروز شهرضا به عنوان یکی از ثروتمند ترین شهرهای کشور به لحاظ تربیت نیروی انسانی کارآمد در حوزه های مختلف مطرح است و این حاکی از وجود ظرفیت های برتر در این شهرستان دارد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرضا با بیان اینکه قهرمانان ورزشی به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق تحقق ظرفیت جوانان شهرضا در میدان عمل مطرح است، تصریح کرد: انتظار می رود در سال های آینده شاهد تداوم روند افزایشی حضور ورزشکاران شهرضا در میادین ملی و بین المللی و کسب رتبه های برتر باشیم.

گفتنی است در این همایش جمعی از نخبگان علمی، مدال آوران ملی و بین المللی شهرضا و هئیت های برتر در حوزه ورزش با محویت اداره ورزش و جوانان شهرستان شهرضا مورد تجلیل قرار گرفتند.