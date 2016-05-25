از آرم روی لباس دختر ایرانی سوء استفاده شده/ پیگیری مراجع قانونی

به گزارش خبرنگار مهر، پخش تصاویر مبارزه یک دختر ایرانی با حریف ارمنستانی خود در قفس طی چند روز گذشته واکنش های متعددی را در پی داشته است. فدراسیون های رزمی و کاراته از یک سو با انتشار بیانیه‌های مختلف خود را مبری از این اعزام داشته و وزارت ورزش نیز پیگیر موضوع است که عاملان این اعزام غیرقانونی را پیدا کند.

اما لباسی که دختر رزمی کار ایرانی برتن داشت به همراه نشانی که بر روی لباس نقش بسته بود باعث شد توجه اهالی رزمی به سبک «دای دوجوکو» جلب شود. انتشار عکسی از مسئول این سبک در شبکه های مجازی این احتمال را که این سبک فوق دخیل بوده تقویت کرد. اما رئیس سبک به کلی موضوع را تکذیب می کند.

مجید باغدارنیا در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: قبل از هر چیز باید چنین اقدامی را محکوم کرده و عنوان کنم اعزام نوجوانی با این شرایط سنی به مسابقات حرفه ای به هیچ عنوان صحیح نبوده است. آرم و نشان سبک ما مدتهاست که تغییر کرده و نشانی که روی پیراهن این دختر در مبارزه فوق بود آرم قدیمی سبک است.

وی ادامه داد: از این آرم سوء استفاده شده و از مراجع قانونی برای برخورد با عاملان این جریان پیگیری خواهم کرد. به صراحت اعلام می کنم نه من که هیچکدام از اعضای سبک نقشی در این اعزام و حضور نوجوانان در یک مبارزه حرفه ای نداشته ایم.

رئیس سبک دای دو جوکو در خصوص عکس منتشر شده از وی در شبکه های مجازی گفت: من این عکس را ندیدم و در زمان برگزاری این مبارزه در ارمنستان نبودم. من مسابقات مختلفی در کشورهای دیگر می روم ولی در آن زمان ارمنستان حضور نداشتم.

باغدارنیا در پایان گفت: امروز به وزارت ورزش می روم و ضمن ارائه توضیحاتی در این خصوص به مسئولان خواستار پیگیری موضوع تا رسیدن به نیتجه نهایی می شوم. نمی شود که برخی دیگر کاری کنند و افراد بی ارتباط به موضوع درگیر شده و پاسخگو باشند.