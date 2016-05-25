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۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۲۳

سرنگ جادویی برای قطع خونریزی تولید شد

سرنگ جادویی برای قطع خونریزی تولید شد

محققین موفق به تولید سرنگ جادویی برای انسداد محل خونریزی افراد در میدان جنگ شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با تزریق سرنگ XStat می توان خونریزی را ظرف مدت ۲۰ ثانیه متوقف کرد. هدف اصلی از تولید XStat بکارگیری آن در میدان نبرد است. 

با تزریق این سرنگ می توان محل خونریزی که مورد اثابت گلوله قرار گرفته را مسدود کرد. ساختار سرنگ XStat به این گونه ای است که محل زخم را با اسفنج های کوچک سلولزی پر می کند. این اسفنج ها توسط پالپ های چوب ساخته شده اند که دارای روکش «کیتوسان» هستند.

سرنگ تولید شده نه تنها موجب غیرفعال کردن باکتری ها می شود بلکه انسداد سریع خون در عروق را هم ایجاد می کند.  

با بکارگیری XStat می توان از مرگ افراد بیشماری در صحنه نبرد جلوگیری کرد. به گفته سازندگان این سرنگ جادویی از آن می توان در انسداد خونریزهای مصدومین خیابانی نیز استفاده کرد.

کد مطلب 3667418
علیرضا کمندی

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