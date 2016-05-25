سامانه طوبی در شهرستان زنجان راه اندازی شد

حجت‌الاسلام فیروز علی خسروی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سطح‌بندی در سامانه طوبی در چهار سطح است، افزود: این سطح‌بندی بر اساس میزان تحصیلات، میزان سطح آگاهی و دانش در حوزه دین و تاریخ است.

وی از وجود ۴۲۰ مداح در شهرستان زنجان خبر داد و متذکر شد: ۷۰۰ مورد هم هیئت مذهبی ثبت‌شده در شهرستان زنجان وجود دارد و بعد از ساماندهی کانون مداحان و شعرای آئینی در سامانه طوبی ثبت خواهند شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان گفت: ۴۰ مداح خانم هم در استان فعالیت می کنند که اطلاعات آنها در سامانه طوبی ثبت خواهند شد و این طرح یا همان ثبت‌نام الکترونیکی هیئت مذهبی در سراسر کشور و در استان زنجان هم اجرا می‌شود.

حجت‌الاسلام خسروی تأکید کرد: با اجرای این طرح پایگاه اطلاعاتی تشکل‌های مذهبی قابل‌دسترسی خواهد بود

وی ادامه داد: سامانه طوبی طی چند هفته گذشته در استان راه‌اندازی شده و در نخستین گام اجرای فاز اول اطلاعات ماد حین و شعرای شهرستان زنجان ثبت می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان گفت: این افراد می‌توانند اطلاعات خود را به‌صورت اینترنتی و حضوری در سامانه طوبی درج کنند و تاکنون ۵۰ نفر از ماد حین و شعرای آئینی در این سامانه ثبت‌نام کردند و این افراد با تأیید در سیستم کدی را دریافت خواهند کرد و سطح مداحی افراد مشخص می‌شود.

خسروی به مزایای اجرای طرح طوبی اشاره کرد و یادآور شد: این طرح گام مهمی در ساماندهی هیئت‌های مذهبی است و بانک اطلاعاتی هیئت‌ها در دسترس خواهد بود و فعالیت‌ها هم منسجم می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات شهرستان زنجان تصریح کرد: این طرح همچنین در تدوین و برنامه‌ریزی فعالیت‌های فرهنگی در اختیار مسئولان قرارگرفته و با اجرای این طرح فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی در استان تسریع و کیفی سازی می شود.

حجت‌الاسلام خسروی گفت: برای اینکه مساجد و هیئت‌ها قرآن محور و آموزش محور و برنامه محور باشند طرح سامانه طوبی در سطح کشور و استان اجرا می‌شود.