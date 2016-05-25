صنایع دستی ایران همواره صنعتی سبز و حامی محیط زیست است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ محمد مجابی معاون سازمان حفاظت ازمحیط زیست کشور با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه سالانه صنایع دستی در خرداد ماه هر سال گفت: یکی از محصولات فرهنگی افتخارآفرین ما در ایران، صنایع دستی است. در هرجای دنیا وقتی نام ایران می‌آید صنایع دستی ایرانی نیز به ذهن‌ها می‌رسد و این خود نمونه‌ای بارز از اهمیت صنایع‌دستی اصیل ایرانی در دنیاست که می‌تواند زمینه معرفی و آشنایی بهتر و موثرتری با فرهنگ و هنر ایران را فراهم آورد.

وی در ادامه افزود: آنچه که در راستای توجه به صنایع‌دستی مهم است، این است که ما در فرهنگ ایران همراهی با محیط زیست را بسیار داشته‌ایم، و اگر توجه کرده باشید خواهید دید که در صنایع دستی همواره بر این امر توجه شده است. به عنوان نمونه رنگی که در فرش یا گلیم ایران به کار برده می‌شود همواره گیاهی است و حتی بسیاری از موارد دیگر مواد اولیه استفاده شده در صنایع دستی ایرانی کاملا طبیعی بوده و در راستای حفاظت از محیط زیست است.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور تاکید کرد: امروزه باید مراقب بود و دقت داشت که با رشد و پیشرفت تکنولوژی این هم راستایی و جایگاه بسیار خوب صنایع دستی دستخوش چالش نشود و همواره در تولید صنایع دستی از آن وجه حفاظت و همراهی با محیط زیست دور نشویم. چراکه این هنر صنعت اصیل ایرانی، صنعتی سبز و حامی محیط زیست است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله تجارت جهانی بیان کرد: در مارکتینگ یا مباحث تجارت جهانی بحث نمایشگاه‌ها و برگزاری انواع نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و حتی نمایشگاه‌های مجازی بسیار مهم است. نمایشگاه ملی و منطقه ای برای عرضه، مذاکره، مبادله اطلاعات و محصولات که از این فرصت‌ها برای ایجاد رشد و توسعه باید به خوبی استفاده کرد.

وی در پایان سخنانش یادآور شد: از برگزاری چنین نمایشگاهی بسیار خوشحالیم و امیدواریم که نمایشگاه سالانه صنایع دستی که به همت معاونت صنایع دستی برپا می شود به خوبی و با موفقیت برگزار شود و در آن به حوزه محیط زیست هم پرداخته شود.