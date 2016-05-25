خاطرات فرمانده اسبق منطقه پدافند هوایی جنوب کشور از «فتح خرمشهر»

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قنبرعلی صلاحیان سه‌شنبه‌شب در مراسم گرامیداشت سالروز عملیات بیت‌المقدس و آزادسازی خرمشهر گفت: با شروع عملیات بیت‌المقدس در خرمشهر رزمندگان پدافند هوایی بوشهر در این عملیات شركت كردند و در فروردین سال ۱۳۶۱ همزمان با بازپس‌گیری شهرها از دشمن، تثبیت شهرهای مرزی با همكاری پدافند هوایی و شكاری‌های ارتش و ملت شروع شد.

وی افزود: در اردیبهشت سال ۶۱ سایت‌های موشكی و تاسیسات پدافندی به منطقه اعزام شدند و شهید ستاری شخصا كنترل و فرماندهی كل سایت‌ها را از منطقه بندر امام(ره) به عهده داشت و با ابتكاری كه به خرج داد، سیستم موشكی هاگ را به منطقه سه راهی آبادان- خرمشهر منتقل كرد و دو سیستم رادار در آن منطقه مستقر شد.

فرمانده اسبق منطقه پدافند هوایی جنوب کشور اضافه كرد: در روزهای اول حضور، نیروهای خودی به طرف دشمن در خرمشهر حمله كردند و سیستم‌های پدافندی ما با آمادگی خوبی كه داشتند در روز ۲۹ اردیبهشت ۴ فروند هواپیمای دشمن را منهدم كردند.

وی افزود: البته در این روزها یكی از رادارهای ما توسط دشمن منهدم شد و در روزهای بعد، با جلو رفتن نیروها پوشش راداری ما از آنها كم شد و امكان زدن هواپیماهای دشمن كاهش یافت كه در آن زمان محمد شهبازی فرمانده سایت به ما دستور داد از سایت حفاظت كنیم و هر طور صلاح دانستیم عمل كنیم كه با این دستور ما توانستیم در سوم خرداد سال ۶۱، دوازده فروند دیگر از هواپیماهای دشمن را منهدم كنیم.

صلاحیان در پایان با بیان اینكه در عملیات بیت‌المقدس بیش از ۵۰ فروند هواپیمای دشمن منهدم شد،‌ اظهار داشت: با منهدم شدن هواپیماهای دشمن، تقریبا پروازهای عراق تعطیل شد و به این ترتیب با پیشروی نیروهای خودی و عدم پرواز هواپیماهای دشمن شهر خرمشهر آزاد شد

عبدالکریم دانش آموز فرمانده ناحیه مقاومت ثارالله خارگ نیز در این مراسم با اشاره به سخن تاریخی امام راحل (ره) در مورد این فتح عظیم که فرمودند «خرمشهر را خدا آزاد کرد»، اظهار داشت: آزادسازی خرمشهر با اراده و عنایت پروردگار و اتصال دو حقیقت ایثار و فداکاری رزمندگان اسلام و اخلاص و ارادت و دلدادگی مردم به اسلام تحقق یافت.

وی افزود: آن چیزی كه خرمشهر را آزاد كرد، گفتمان مقاومت و جهاد است و مسئله‌ای كه امروز مطرح می شود آن است كه گفتمان اصلی خود را فراموش نكنیم كه اساسی‌ترین گفتمان‌های انقلاب اسلامی است.

دانش آموز با بیان اینکه در سطح پایگاه‌های بسیج مساجد و محلات و اقشار خارگ نیز برنامه های مختلفی در گرامیداشت سوم خرداد و میلاد امام عصر(عج) برگزار شده است، گفت: نشست‌های بصیرتی، نشست با بانوان ایثارگر در سال‌های دفاع مقدس، سرکشی به خانواده شهدا، تقدیر از رزمندگان دفاع مقدس در شرکت‌های نفتی مستقر در جزیره خارگ با موضوعات سوم خرداد و میلاد امام عصر(عج) برگزار شد.

وی با اشاره به نیاز امروز جامعه به همدلی و همزبانی مانند دوران دفاع مقدس بیان کرد: فتح خرمشهر با اتحاد و همدلی همه مردم و مسئولان محقق شد و ما باید در جهاد اقتصادی نیز برای فتح مشکلات و پیروزی بر توطئه دشمنان از سوم خرداد درس بگیریم و این الگو را حفظ کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر در جزیره خارگ با حضور گسترده مردم و بخشدار ویژه خارگ، شهردار خارگ، رزمندگان، هشت سال دفاع مقدس و فرماندهان نظامی و انتظامی جزیره خارگ برگزار شد.