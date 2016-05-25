نگرانی از نظارت سازمان استاندارد بر سلامت محصولات بهداشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی و بهداشتی طی نامه ای به دبیر شورای نگهبان ضمن انتقاد صریح از مصوبه اخیر مجلس نهم تحت عنوان تاسیس سازمان ملی استاندارد، ضمن برشمردن موارد مغایرت مصوبه با اسناد بالادستی و قوانین کشور، خواهان عودت آن به مجلس شورای اسلامی، جهت اصلاح و بازنگری شد.

در بخشی از این نامه بختیار علم بیگی رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده بهداشتی و آرایشی و بهداشتی، واگذاری وظایف محوله به سازمان ملی استاندارد در مصوبه مرتبط با بخش صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی کشور را آن چنان خطیر و بزرگ دانسته است که سازمان جدید التاسیس توان انجام آن را نخواهد داشت.

وی در بخشی از این نامه آورده است: در صورت تصویب طرح، کنترل و نظارت بر کیفیت کالاها و خدمات این بخش از صنعت، به علت کمبود تشکیلات، کادر تخصصی مجرب و آزمایشگاه های مجهز، به ورطه فراموشی سپرده خواهد شد.

علم بیگی در در این نامه ضمن اشاره به ایرادهای فنی که به مصوبه وارد است از کلماتی مانند «کلی گو» و «زیر سئوال برنده نمایندگان کشور در مجامع بین المللی حوزه سلامت و کالاهای سلامت مانند PICS و WHO و...» در مورد آن بکار برده است.

در این نامه، رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی و بهداشتی پس از تشریح کامل مغایرت های قانونی طرح با سیاست های وزارت بهداشت و سیاست های کلی سلامت، از آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان درخواست نموده به دلیل آنکه طرح مذکور با استفاده از شرایط روزهای پایانی دوره نهم مجلس و بدون کارشناسی لازم مصوب و به آن شورا ارسال گردیده است برای سلامت مردم و همچنین مخاطره آمیزبودن بودن آن برای مجموعه صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی، جهت بازنگری به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شود.

در واپسین روزهای عمر مجلس نهم، نمایندگان در حرکتی شتابزده و غیر معمول طی طرح غیر کارشناسی شده بخشی از وظایف سازمان غذا و دارو را با هدف تشدید نظارت بر کالاهای قاچاق آن هم به رغم انتقادات شدید و مخالفت های خبرگان این حوزه، به سازمان استاندارد واگذار نموده و مقرر کردند تا تعیین سلامت کالاهای سلامت محور خاص به شورای عالی استاندارد واگذارشود.