  1. سلامت
  2. بهداشت
۵ خرداد ۱۳۹۵، ۹:۳۶

در نامه ای به دبیر شورای نگهبان عنوان شد؛

نگرانی از نظارت سازمان استاندارد بر سلامت محصولات بهداشتی

نگرانی از نظارت سازمان استاندارد بر سلامت محصولات بهداشتی

انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی و بهداشتی در نامه ای به دبیر شورای نگهبان، خواستار بازگشت مصوبه تاسیس سازمان ملی استاندارد، به مجلس شورای اسلامی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی و بهداشتی طی نامه ای به دبیر شورای نگهبان ضمن انتقاد صریح از مصوبه اخیر مجلس نهم تحت عنوان تاسیس سازمان ملی استاندارد، ضمن برشمردن موارد مغایرت مصوبه با اسناد بالادستی و قوانین کشور، خواهان عودت آن به مجلس شورای اسلامی، جهت اصلاح و بازنگری شد.

در بخشی از این نامه بختیار علم بیگی رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده بهداشتی و آرایشی و بهداشتی، واگذاری وظایف محوله به سازمان ملی استاندارد در مصوبه مرتبط با بخش صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی کشور را آن چنان خطیر و بزرگ دانسته است که سازمان جدید التاسیس توان انجام آن را نخواهد داشت.

وی در بخشی از این نامه آورده است: در صورت تصویب طرح، کنترل و نظارت بر کیفیت کالاها و خدمات این بخش از صنعت، به علت کمبود تشکیلات، کادر تخصصی مجرب و آزمایشگاه های مجهز، به ورطه فراموشی سپرده خواهد شد.

علم بیگی در در این نامه ضمن اشاره به ایرادهای فنی که به مصوبه وارد است از کلماتی مانند «کلی گو» و «زیر سئوال برنده نمایندگان کشور در مجامع بین المللی حوزه سلامت و کالاهای سلامت مانند PICS و WHO و...» در مورد آن بکار برده است.

در این نامه، رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی و بهداشتی پس از تشریح کامل مغایرت های قانونی طرح با سیاست های وزارت بهداشت و سیاست های کلی سلامت، از آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان درخواست نموده به دلیل آنکه طرح مذکور با استفاده از شرایط روزهای پایانی دوره نهم مجلس و بدون کارشناسی لازم مصوب و به آن شورا ارسال گردیده است برای سلامت مردم و همچنین مخاطره آمیزبودن بودن آن برای مجموعه صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی، جهت بازنگری به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شود.

در واپسین روزهای عمر مجلس نهم، نمایندگان در حرکتی شتابزده و غیر معمول طی طرح غیر کارشناسی شده بخشی از وظایف سازمان غذا و دارو را با هدف تشدید نظارت بر کالاهای قاچاق آن هم به رغم انتقادات شدید و مخالفت های خبرگان این حوزه، به سازمان استاندارد واگذار نموده و مقرر کردند تا تعیین سلامت کالاهای سلامت محور خاص به شورای عالی استاندارد واگذارشود.

کد مطلب 3667432
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها