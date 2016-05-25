طرح پایش بیماری های آبزیان در شهربابک اجرا می شود

مجید اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: VHS و IHN از مهم‌ترین بیماری‌های ویروسی ماهیان سردآبی است که در صورت بروز، خسارات فراوانی را به مزارع پرورش ماهی سردآبی وارد می‌کنند.

وی اظهار کرد: بیماری VHS که به سپتی سمی خونریزی دهنده ویروسی ماهیان هم معروف است، عمدتا در ماهیان قزل آلا بروز می‌کند و اگرچه قابل انتقال به انسان نیست، اما باعث بروز تلفات سنگین در استخرهای پرورش آبزیان می‌شود.

اسدی افزود: هم چنین بیماری IHN یا نکروزعفونی بافت خون ساز نیز از دیگر بیماری‌های ویروسی مهم ماهیان سرد آبی است.

وی عمده راه انتقال این بیماریها به استخرهای آبزی پروری را هم از طریق ابزار و وسایل آلوده، آب و غذا و جابه جایی بین مزارع عنوان کرد.

اسدی به آبزی پروران توصیه کرد: ضمن رعایت اصول و شرایط امنیت زیستی و توجه به دستورالعمل های سازمان دامپزشکی، از جابجایی ماهیان بدون اخذ مجوز حمل و گواهی بهداشتی قرنطینه ای شبکه های دامپزشکی خودداری کنند و بچه ماهی و غذای ماهیان پرورشی خود را نیز فقط از مراکز مجاز تحت نظر سازمانهای دامپزشکی و شیلات تهیه کنند.

وی افزود: آبزی پروران باید در اصلاح ساختار بهداشتی مزارع خود اهتمام جدی داشته باشند و هرگونه تلفات و موارد مشکوک در استخرهای خود را هم سریع به دامپزشکی اطلاع بدهند تا اقدام های بهداشتی و قرنطینه ای لازم انجام گیرد.