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۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۰۱

«مهتاب رو» در اهواز کنسرت می دهد/ شنیدن یک موسیقی کلاسیک ایرانی

«مهتاب رو» در اهواز کنسرت می دهد/ شنیدن یک موسیقی کلاسیک ایرانی

گروه موسیقی «مهتاب رو» به سرپرستی وصال عرب زاده هفتم خرداد ماه امسال در تالار «گیت بوستان» شهر اهواز تازه ترین کنسرت خود را برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت گروه «مهتاب رو»  با نام «اینجا روزها» به سرپرستی وصال عربزاده و آواز بهادر صحت هفتم خرداد در شهر اهواز سالن گیت بوستان روی صحنه می رود.

در این اجرا قطعاتی از وصال عربزاده و هومان رومی در فضای موسیقی کلاسیک ایرانی با بیان امروزی ارایه می شود.

این اجرا در ادامه کنسرت های گروه «مهتاب رو» است که پیش از این در تهران برگزار شده و در شهرهای دیگر نیز ادامه خواهد یافت.

هومان رومی کمانچه، بهنام کوراوند سه تار، آرش سعیدیان عود، ندا فرازمند هم‌خوان، احسان انصاری تنبک و کوبه ای، بهادر صحت آواز، وصال عربزاده سه تار گروه اجرایی این کنسرت را تشکیل می دهند.

کد مطلب 3667450
علیرضا سعیدی

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