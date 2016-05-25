تا جایی که امکان دارد پای مردم عادی به زندان باز نشود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمانشاه، در پی سلسله بازدیدهای قضائی - استانی، محمدرضا عدالتخواه رئیس کل دادگستری استان در صدر هیئت مختلفی که بازرسی ماده ۲۸ انتظامی قضات، آموزش، نظارت و برنامه ریزی، حقوق شهروندی و فرهنگی و نیز ادارات متناظر سازمانهای تابعه قوه قضائیه در شهرستانها را عهده دار هستند راهی شهرستان دالاهو شد که از نزدیک روند کار و مشکلات این حوزه بررسی شد.

عدالتخواه و هیأت همراه در بازدید از دادگستری شهرستان دالاهو و ادارات تابعه با بیان اینکه تا جایی که ممکن است پای مردم به زندان باز نشود، افزود: از ظرفیت مجازاتهای جایگزین که مصادیق آن هم متعدد است استفاده شود.

وی با تأکید بر اینکه اشرار از قاعده فوق مستثنی هستند و با آنها به شدت برخورد خواهد شد و با بیان اینکه هدف باید اصلاح باشد، خاطر نشان کرد: ضمن مجازات محکومین باید به بازسازی شخصیت اجتماعی آنها هم بیندیشیم و بتوانیم شخص ضد اجتماعی را تبدیل به شخصی مفید به حال جامعه کنیم.

رئیس شورای قضائی استان در بخش دیگری از سخنان خود مطالعه دقیق قوانین جدید را به قضات محاکم توصیه کرد و گفت: تلاش کنید تاسیس های جدید قانونی را در مجازاتها بشناسید و با به کارگیری صحیح آنها، در صدور آراء مطابق با اقتضائات قانونی عمل شود.

عدالت خواه نتیجه بازرسی ها را در مجموع مثبت و امیدوارکننده دانست و گفت: در کمتر از دو سال اخیر این ششمین سفرکاری ما به شهرستان دالاهو است و مایه خرسندی است که در هر سفر روند رو به رشد کیفی کار مشاهده می شود.