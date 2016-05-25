به گزارش خبرنگار مهر، دو مجموعه «قلعه‌ ایرج» و «ردهای توبرتو » و پروژه «سفر زمستانی» از استودیو ۵۱ که با مشارکت بهار صمدی خلق شده است این هفته در گالری آران روی دیوار می رود تا از چیدمان آنها یک مفهوم خلق شود.

در توضیح دو اثر اصلی نمایشگاه آمده است: دو اثر «قلعه‌ ایرج» و «ردهای توبرتو» هر یک محصول تصادف های نظم یافته است. سازنده‌ این دو، هر بار به خلق قواعد بازی اکتفا کرده و بعد خود یکی از اسبابی شده که ساخته است. از همین رو عمل صانع کم‌ و بیش به عمل طبیعت می‌ ماند. پس سازنده کار طبیعت را تقلید کرده است یا در واقع با آن درآمیخته است. در هر دو اثر هم قواعد اپتیک در کار است و هم فیزیک مواد. هر دو هم ردگذارند هم تصادف ساز؛ رخدادها را می سازند یا آنها را ثبت می‌کنند و کنش این دو یا از مقوله زدودن ماده است یا افزودن آن، خواه واسازی تصویر مکانی ویران شده باشد، خواه بازنویسی آرشیوی از پیش فراهم‌ آمده بر سطحی شفاف.

در توضیح پروژه «سفر زمستانی» از استودیو ۵۱ نیز آمده است: استودیو ۵۱ کار خود را با همکاری بهار صمدی فیلمساز و نوید سلاجقه، هنرمند تجسمی و معمار در سال ۱۳۹۴ آغاز کرد. درون‌ مایه‌ آثار این گروه بازیافت و باز به کارگیری تصویر، فیلم و یا متن‌ های اغلب مجهول الهویه‌ ای‌ است که این دو پیدا می‌ کنند. استودیو ۵۱ این متون و تصاویر را می‌ گیرد و با فیلم، ویدیو و نقاشی یا در اجرا و اینستالیشن بازنویسی می‌کند و هر بار در مکان و زمانی دیگر با تبدیل آن‌ها خرده‌ روایت‌ هایی برمی‌سازد.

سفر زمستانی میزانسنی است از سه اثر که در یک نقطه تلاقی می‌ کنند: یک قطعه اسلاید پیدا شده که از یک کار به کار دیگر سفر می‌ کند: فیلم از خاطرات دیگران، دستگاه Retrouvailles ( بازیافتن و کشف دوباره در زبان فرانسه و به معنای معونت معاودت و بازپیوست) و نقاشی در چشم‌ انداز برفی.

نويد سلاجقه متولد ۱۳۶۰ و معمار، شهرساز و هنرمند تجسمي مستقر در پاريس و تهران است. او کار حرفه‌ای اش را از سال ۱۳۸۱ شروع کرد و تحصيلات خود را در معماری و طراحی شهری در دانشکده‌ هنر و معماري دانشگاه آزاد تهران در سال ۱۳۸۵ و در مدرسه ملي معماري مارسي در فرانسه به سال ۱۳۸۷ به اتمام رساند.

این نمایشگاه تا بیستم خرداد ماه در گالری آران واقع در خیابان کریم خان زند، خیابان خردمند شمالی، کوچه دی، پلاک ۱۲ برپاست.