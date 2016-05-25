به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم سه شنبه شب گذشته به میزبانی خانه تنیس روی میز شهید مطهری کرج برگزار شد و جمعی از پیشکسوتان و فعالان این ورزش در آن حضور داشتند.

رییس فدراسیون تنیس روی میز در این مراسم با بیان اینکه البرز توانسته به خوبی جایگاه خود را در کشور تثبیت کند، گفت: به نظرم تیمی طلایی در این استان فعالیت می کند و ماحصل آن حضور اثر گذار جمع قابل توجهی از ورزشکاران در تیم های ملی کشورمان است.

مهرداد علی قارداشی افزود: تیم های ملی مختلف کشور از وجود بازیکنان البرزی سود می برد و این مشارکت البرز ماحصل زحماتی است که در سال های اخیر توسط جمع زیادی از مربیان و مسئولان هیئت و البته حمایت های خانواده ها کشیده شده است.

رییس فدراسیون تنیس روی میز با تاکید براینکه تنیس روی میز ایران می تواند با تکیه بر نیروهای جدید به حضور در جمع هشت تیم برتر دنیا فکر کند، گفت: به نظرم می توانیم رشته والیبال را الگو خود قرار دهیم و جایگاه فعلی تنیس روی میز ایران را به سطح اول جهان برسانیم.

وی در پایان تصریح کرد: معتقدم در کنار رشد تنیس بازان این توانایی را داریم تا در داوری نیز رشد کنیم و شاهد قضاوت داوران ایرانی در المپیک و مسابقات جهانی باشیم.

رئیس هیئت تنیس روی میز استان البرز نیز در این مراسم با ابراز خرسندی از رقم خوردن سالی پربار برای تنیس روی میز استان البرز، گفت: حضور پررنگ البرزی ها در تیم های ملی دختران و پسران و کسب عناوین برتر قهرمانی کشور در کنار برگزاری با کیفیت ششمین دوره لیگ تنیس روی میز البرز سبب شد سال ۹۴ برای این استان بسیار پربار باشد.

علیرضا حجازیان افزود: در آخرین ارزیابی فدراسیون کشور رتبه دوم کشور را کسب کردیم و به نظرم با توجه به مجموع نتایج حاصل شده و موفقیت های سال گذشته بتوانیم باز هم خودمان را در جمع ۳ استان برتر کشور ببینیم.

وی با بیان اینکه تنیس روی میز البرز رشد موزونی را به خود گرفته است، گفت: در حال حاضر داوران و مربیان خوبی در استان البرز فعالیت دارند و تلاش کرده ایم در کنار بازیکن سازی دیگر بخش ها نیز ارتقا پیدا کنند.

وی در پایان افزود: حضور و مشارکت پررنگ شهرستان های البرز در برنامه های استان نیز از دیگر نقاط قوت ما در سال گذشته بوده است و سعی شده توسعه تنیس روی میز در سطح یکسانی از استان رقم بخورد.