اتخاذ سیاست های تشویقی برای آموزش زبان های خارجی در مدارس

مهدی نویدادهم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با فرهنگیان گفت: در دیدار معلمان با مقام معظم رهبری ایشان به رسالت خطیر و سنگین فرهنگیان به تربیت نسل آینده اشاره کردند و فرمودند نسل آینده باید ویژگی هایی از جمله هویت مستقل داشته باشند.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش افزود: هویت مستقل یعنی آشنایی و وفاداری به زبان و فرهنگ بومی است البته این ویژگی می تواند از زوایایی نیز آسیب پذیر باشد.

نویدادهم تصریح کرد: ایشان به آموزش زبان انگلیسی اشاره کردند که چرا فقط زبان انگلیسی آموزش داده می شود و تاکید کردند زبان های خارجی دیگر نیز آموزش داده شود.

وی با بیان اینکه رسالت اولیه آموزش و پرورش تقویت هویت ملی دانش آموزان و نسل جوان است، گفت: باید نسلی تربیت کنیم که معتقد به ارزش ها و انقلاب و فرهنگی بومی باشد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش بیان کرد: ایشان تاکید داشتند این سخن به این معنا نیست که از فردا آموزش زبان انگلیسی تعطیل شود بلکه برای آموزش زبان های دیگر باید چاره ای اندیشیده شود.

نویدادهم بیان کرد: در سال ۷۲ و ۸۱ شورای عالی آموزش و پرورش مصوبه ای داشت که غیر از زبان انگلیسی ۵ زبان دیگر آموزش داده شود.

وی اضافه کرد: طی این مصوبه سازمان پژوهش را موظف کردیم تا برنامه درسی را در کتاب تدوین کند و به بخشی از نیروی انسانی نیز آموزش داده شود.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش بیان کرد: این سیاست ها را اتخاذ کردیم تا اگر تقاضایی وجود داشته باشد پاسخ دهیم اما هنگامی که این سیاست ها ابلاغ شد سیستم واکنش نشان داد.

نویدادهم یادآور شد: ما کتاب آموزش آلمانی و فرانسه نیز داریم اما مشکل ما استقبال دانش آموزان است، استقبالی که به مجموعه های پیدا و پنهان مختلفی گره خورده است و تنها آموزش و پرورش در این موضوع مقصر نیست.

وی تاکید کرد: دانش آموزان و خانواده ها تمایلی نسبت به زبان های دیگر ندارند و باید تقاضای اجتماعی وجود داشته باشد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تاکید کرد: پس از بیانات مقام معظم رهبری، وزیر آموزش و پرورش کارگروهی را تشکیل دادند تا عوامل تشویقی و ترغیبی بررسی شود و با شناسایی مشکلات موانع را برطرف کنیم تا تعدادی از شهروندان ما آموزشی جز زبان انگلیسی را ببینند.

نویدادهم خاطرنشان کرد: ما احساس می کنیم در حال حاضر اگر از سیاست های تشویقی استفاده کنیم می توانیم به بخشی از دانش آموزان آموزش دهیم البته برای آموزش زبان های خارجی جز آموزش و پرورش باید نهادهای دیگر نیز کمک کنند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر دانش آموزان در کنکور سراسری زبان انگلیسی را امتحان می دهند یا انتخاب ها در دانشگاه ها بیشتر به زبان انگلیسی سوق داده می شود در صورتی که بسترهای زبان های خارجی باید در آموزش عالی نیز فراهم شود و صدا و سیما و نهادهای فرهنگی نیز اقداماتی را در این زمینه عملیاتی کنند.