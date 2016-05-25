جامعه خیران مدرسه ساز الگویی برای فعالیت در سایر زمینه ها است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، محمدرضا مروارید در هجدهمین جشنواره خیران مدرسه ساز استان ایلام به نقش مؤثر مردم در انجام امورات عام المنفعه اشاره و اظهار داشت: در زمینه مدرسه سازی، کمک های خیرین روز به روز در حال افزایش است و در آینده میزان مشارکت مردم در این زمینه از اعتبارات دولتی پیشی خواهد گرفت.

وی با اشاره به توصیه خداوند به انفاق در قرآن کریم، ابراز داشت: در زمینه مدرسه سازی مردم هر آنچه را داشته باشند، در طبق اخلاص قرار خواهند داد و خیران مدرسه ساز در همه شرایط در این امر خداپسندانه فعالیت می کنند.

استاندار ایلام با اشاره به اینکه جامعه خیران مدرسه ساز به نهادی پربار تبدیل شده و عزیزانی در اقصی نقاط کشور در حال پیوستن به این کار خیر هستند، گفت: جامعه خیران مدرسه ساز به الگویی برای فعالیت در سایر زمینه ها تبدیل شده است.

وی با اشاره به افزایش سطح تحصیلات در استان ایلام، اظهار داشت: استان ایلام از نظر تحصیلات نسبت به جمعیت سومین استان کشور است.