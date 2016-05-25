محمد عموییان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیئت تنیس روی میز قم با توجه به ارتباط مؤثر با فدراسیون تنیس روی میز در کسب میزبانی ۵ دوره مسابقات قهرمانی کشور در رده‌های سنی مختلف توفیق یافته است.



وی افزود: بر این اساس مسابقات پینگ پنگ نونهالان کشور مرداد ماه امسال در قم برگزار می‌شود و علاوه بر این مسابقات، ۲ رویداد مسابقاتی دیگر در رده سنی نونهالان در سطح کشور در قم برگزار خواهد شد.



رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم گفت: علاوه بر این مسابقات، برگزاری ۲ دوره مسابقه دیگر در رده سنی نونهالان و نیز مسابقات رده‌های سنی نوجوانان و جوانان در سطح کشوری به میزبانی در دستور کار هیئت تنیس روی میز است.



عموییان بیان داشت: برگزاری این مسابقات قم را در موقعیت خاصی از نظر میزبانی از رویدادهای ورزشی کشوری قرار می‌دهد و این موفقیت‌ها در کسب میزبانی که بر اثر تعامل فوق العاده فدراسیون تنیس روی میز با هیئت قم رخ داده است.



وی عنوان کرد: هیئت تنیس روی میز قم چندی پیش میزبانی دوره داوری ملی تنیس روی میز را بر عهده داشت که منیره امیری خواه، سعید آذرنوش، علی اصغر محلوجی و امیر عموییان داوران حاضر در دوره داوری ملی تنیس روی میز در قم نیز توانستند با کسب نمرات بالا در جمع ۱۰ نفر برتر کلاس داوری ملی تنیس روی میز قرار گیرند.



رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم تصریح کرد: این نفرات ۲۵ تیر در دوره بین المللی شرکت خواهند کرد در حالی که دوره داوری ملی تنیس روی میز با حضور ۲۶ داور از استان‌های قم، تهران، مرکزی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، خراسان‌رضوی، یزد، کردستان، قزوین، آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد و لرستان در قم به انجام رسید.