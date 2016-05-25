آثار استادان ۴ دانشکده نقاشی روی دیوار رفت

به گزارش خبرنگار مهر، از چهارشنبه شب در جریان برپایی جشنواره نقاشی دانشجویان دانشکده های هنر دانشگاه های آپادانا، ارم شیراز، هنر و معماری و دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان که برگزار شد، آثار استادان این دانشکده ها حاوی ۲۱ نقاشی نیز در نگارخانه بیدبُن نمایش یافت.

در این نمایشگاه آثاری متعلق به شهریار اسدی، مینا جمالی، حبیبه هنرور، لیلا شکاری، مریم جمالی، حسین قاسم خانی، محمدمسعود مرشدزاده، فریبا غروی، مجید اسلمی، شیما فروزانپور، عبدالرضا فتحی و محمود کشتی آرا ارایه شده است.

این درحالیست که منتخبی از آثار دانشجویان رشته نقاشی ۴ دانشکده هنر نامبرده در رویدادی همزمان میهمان دیوارهای نگارخانه «به نگار» شیراز است.

در نمایشگاه فوق که با عنوان «انسان و زمان» به گفته برگزارکنندگان ۲۰ اثر از میان یکصد اثر ارسالی انتخاب شده که توسط برخی از استادهای نقاشی نامبرده شده در نهایت داوری و جوایزی به آنها داده می شود.

نمایشگاه آثار نقاشی استادان ۴ دانشکده هنری فارس و «انسان و زمان» تا ۱۰ خرداد در نگارخانه های به نگار و بیدبن ادامه دارد.

نگارخانه به نگار در میدان مطهری و نگارخانه بیدبن در میدان قائم شیراز قرار دارند و زمان بازدید از این نمایشگاه ها از ساعت ۱۷ تا ۲۰ است.