یک میلیون تماس مردمی با خط مشاوره بهزیستی/فعالیت ۱۷۰۰ مرکز مشاوره

انوشیروان محسنی بندپی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به یک میلیون تماس با خط مشاوره ۱۴۸۰ در سال خاطرنشان کرد: این تماس ها در اختیار محققان قرار می گیرد تا تحلیل محتوا روی آنها صورت گیرد و بازخوردهای این تماس ها را در تمام مراحل کار در نظر می گیریم و بر اساس ان اقدام می کنیم.

وی همچنین از تلاش برای حل اختلاف موجود با وزارت ورزش و جوانان در رابطه با ارائه مجوز مراکز مشاوره ازدواج خبر داد.

محسنی بندپی در خصوص نظارت سازمان بهزیستی بر فعالیت مراکز مشاوره گفت: ۱۷۰۰ مرکز مشاوره تحت نظارت سازمان بهزیستی فعالیت می کنند که به طور پیوسته برای این مراکز دوره های آموزشی برگزار می‌کنیم و این مراکز به صورت مداوم رصد و پایش میشوند.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی هر یک مدعی تولی گری ارائه مجوز به مراکز مشاوره ازدواج هستند.

رئیس سازمان بهزیستی چندی پیش از احتمال ورورد معاونت حقوقی ریاست جمهوری به این اختلاف سازمانی خبر داده بود.