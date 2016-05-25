به گزارش خبرگزاری مهر، سه تن از اعضای جدید هیات رئیسه فدراسیون فوتبال روز سه شنبه در باشگاه پیکان با همدیگر تشکیل جلسه دادند که در این جلسه درباره مسائل مختلف صحبت شد. حیدربهاروند درباره این جلسه صحبتهایی را مطرح کرد که در زیر میآید:
* از هیات رئیسه جدید فدراسیون بگویید. آیا هیات رئیسه فکری به حال حق پخش کرده است؟
- هنوز میبینید که یک جلسه برگزار نکردهایم ولی بحث حق پخش را در دستور کار جلسات بعدی داریم. البته یک صحبتهایی با آقای تاج خارج از جلسات داشتهایم و اتفاقا ایشان هم صحبتهایی با مسوولان جدید صدا و سیما داشتهاند. امیدوارم که مشکلات حل شود.
* فکر میکنید این صحبتها نتیجه بدهد؟
- بالاخره باید صحبت کرد. در دوره ریاست قبلی آقای ضرغامی نتیجه داد و ما پول میگرفتیم البته خیلی کم بود؛ فکر میکنم نزدیک ۲۰ میلیارد بود ولی همین رقم هم بالاخره یک گوشه کار را میگرفت.
* یعنی معتقدید که باید بیشتر باشد؟
- بله، باید بیشتر باشد. به عقیده من باید حداقل صدا و سیما ۳۰۰ میلیارد تومان بابت حق پخش بدهد.
* اما این رقم بالایی است.
- اتفاقا بالا نیست. اگر این پول پرداخت شود، دیگر فوتبال نیازی به کمکهای دولتی ندارد. چراکه در کنار حق پخش از کنار تبلیغات محیطی هم میتوانیم پول در بیاوریم.
* اما تبلیغات محیطی هم که مقداری از پول سال گذشته را نداد.
- بله، متاسفانه در برههای که دوربینها را راه ندادیم، از این بابت ضرر کردیم. تا آنجایی که من خبر دارم از ۶۰ میلیارد تومان آنها ۴۰ میلیارد تومان پرداخت کردند.
* پیراهن تیمملی هم که باز خبرساز شد.
- بله، متاسفانه پیراهن تیمملی خوب نیست و در فدراسیون قبلی قرارداد بسته شده است. به عقیده من پیراهن تیمملی شخصیت یک تیم است. بنابراین باید از بهترین جنس و بهترین برند باشد.
* کیروش هم گفته این پیراهن فقط تا پایان این اردو مورد استفاده قرار میگیرد.
- نظر کیروش مهم است. او باید بهترینها را برای بازیکنانش بخواهد و ما هم وظیفه داریم بهترینها را به او بدهیم ولی از نظر فنی و حرفهای در قرارداد او نیامده که در نوع آنها دخالت کند. او فقط باید بگوید که بد است و ما هم آن را درست کنیم. البته عقیده دارم که باید هم قرارداد کیروش را ببینیم که حیطه وظایف او چیست و نیز آیا در قرارداد لباس هم آمده که او حق رضایت دارد و یا نه؟!
* آیا هیاترییسه دخالت خواهد کرد؟
- فعلا که جلسه دوم برگزار نشده است ولی مطمئنا در جلسه دوم هیاترییسه در مورد وضعیت پیراهن صحبت میکنیم و موضوع را به بحث و بررسی میگذاریم.
* بحث دبیرکل و رییس سازمان لیگ چه شد؟
- آقای تاج هنوز کسی را معرفی نکردند. قانونا ایشان حق دارد که نفر مورد نظر خود را معرفی کند تا ما هم در هیاترییسه به آن رای دهیم. هنوز ایشان معرفی نکردند. انشاءالله در آینده نزدیک معرفی میکنند. در مورد سازمان لیگ هم همینطور است. ایشان معرفی میکنند و در مجمع این موضوع را به رای میگذاریم.
* آیا شما از کاندیداهای احتمالی اطلاع دارید؟ میگویند نام آقایان عابدینی، قنبرزاده، عزیزیخادم و حتی اسدی مطرح است.
- هنوز چیزی مشخص نیست و آقای تاج کسی را معرفی نکردهاند. احتمال دارد هر یک از این چهار نفر باشند اما ما از نظر آقای تاج خبر نداریم اما مطمئنا قبل از شروع لیگ معرفی خواهد شد.
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