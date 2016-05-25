۳۰۰۰ بافت فرسوده در آذربایجان غربی شناسایی شد

داریوش نصر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این بافت های فرسوده با اجرای برنامه های ستاد باز آفرینی شهری پایدار ساماندهی می شود افزود: سكونت گاههای غیر رسمی شناسایی شده در استان افزون بر یك هزار و ۴۳۱ هكتار است كه مشكلات عدیده ای را برای مدیران استانی و شهری در ارائه خدمات فراهم كرده است.

وی از اجرای پروژه های مختلف در قالب طرح های توانمندسازی، بهسازی و بازآفرینی در محلات و مناطق مختلف شهرهای استان خبر داد و عنوان کرد: دولت یازدهم با نگاه عدالت خواهانه وحمایتگرانه خویش درراستای تحقق عملی موضوع حقوق شهروندی، بانگاه ویژه به عرصه های هدف بهسازی، بازآفرینی پایدار شهری رابه عنوان یكی ازسیاستهای دارای اولویت مورد تائید ورسیدگی قرار داده است.

نصر ادامه داد: بازآفرینی شهری از رویكردهای مهم وزارت راه و شهرسازی است كه برهمین اساس در استان نیزعلاوه بر ساماندهی كالبدی بافت های فرسوده و سكونتگاههای غیر رسمی مباحث اجتماعی، توانمندسازی اقتصادی و بخش سلامت این بافت ها دردستور كار این اداره كل قرار گرفته است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی كاهش فقر شهری و پیشگیری از بازتولیدآن درمحله ها ومحدوده های هدف، ارتقای تاب آوری شهری و تجهیز ومقاوم سازی شهرهادر مواجهه باسوانح، ارتقای هویت وحفاظت از ارزشهادرمحدوده هاو محله های هدف، تحقق حكمروائی شهری در برنامه بازآفرینی شهری و ارتقای انسجام اجتماعی درساكنان ومالكان محدوده هاو محلات را از استراتژیهای دولت درفرایند تدوین برنامه بازآفرینی پایدار شهری عنوان کرد.

نصر با بیان اینکه تاکنون مطالعه طرح بافت‌های فرسوده در شهرهای بزرگ استان انجام شده است اضافه کرد: باید فرهنگ سازی در زمینه نوسازی بافت فرسوده در بین مردم ایجاد شود.

وی اظهارداشت: واگذاری تسهیلات برای افرادی که در محدوده بافتهای فرسوده اقدام به نوسازی می‌کند از جمله موارد تشویقی است ولی به دلیل اینکه عموما در این مناطق افراد مسن زندگی می‌کنند قدرت ریسک برای تخریب و نوسازی منازل مسکونی خود ندارند.

نصر در ادامه به سکونتگاه‌های غیرمجاز اشاره کرد و اظهار داشت: سکونتگاه‌های غیرمجاز نیز به عنوان یک مشکل بوده و زمینه آسیبهای را فراهم می‌کند که باید در این زمینه نیز تمهیدات جدی اندیشیده شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی از شناسایی یک‌هزار و ۳۴۱ هکتار سکونتگاه غیررسمی در استان خبر داد و اعلام کرد:عموما این سکونتگاه‌ها در حاشیه شهر قرار دارند که عمده مشکل این مناطق ایمن نبودن اماکن است.