نگران نقدینگی ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومانی نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی دیواندری شب گذشته در برنامه تیتر امشب درباره گردش نقدینگی ۴۱۷ هزار میلیارد تومانی کشور گفت: میزان نقدینگی کشور نگران کننده نیست.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه در برخی کشورها میزان نقدینگی دو برابر GDP یا میزان تولید ناخالص سرانه است، بیان کرد: اکنون میزان نقدینگی کشور به یک برابر GDP نیز نرسیده است.

وی گفت: علت افزایش حجم نقدینگی در سال ۹۴ شفاف سازی برخی حساب های موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بود که توانستند از بانک مرکزی مجوز بگیرند. این نقدینگی اثر واقعی بر اقتصاد کشور ندارد چون از گذشته وجود داشته است.

وی گفت: در سال های گذشته پایه پولی ۴۷ درصد رشد داشت که موجب تورم افسار گسیخته شد اما با مهار این تورم در سال گذشته، رشد پایه پولی ۱۷ درصد بود که نگران کننده نیست.

دیواندری با بیان اینکه در دو سال گذشته خطاهای سیاست گذاری های اقتصادی کمتر بوده است، افزود: بدهی دولت و بانک ها به بانک مرکزی نیز در این مدت رشد چندانی نداشته است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: بدهی بانک ها به بانک مرکزی از اضافه برداشت ها نیز ۱.۷ درصد کاهش داشته و اضافه برداشت بانک ها کنترل شده است.

رئیس پژوهشکده پولی و مالی بانک مرکزی افزود: اگر افزایش نقدینگی کشور با تزریق نقدینگی بدون پشتوانه باشد باید نگران شویم.

دیواندری با بیان اینکه نقدینگی به معنای میزان سپرده های مردم در نظام بانکی است، گفت: بانک ها در سال گذشته ۴۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده اند که به معنای گردش ۵۰ درصدی نقدینگی کشور است.

وی با اشاره به اینکه زمانی که نرخ تسهیلات بالا می رود واحدهای تولیدی برای گرفتن تسهیلات رغبتی نشان نمی دهند در عین حال افزود: تقاضای تسهیلات بانکی بیش از توان نظام بانکی است اما مشکل کارگاه های تولیدی تعطیل شده، نبود نقدینگی نیست.

دیواندری، دارایی سرمایه ای، مطالبات معوق و تأمین اعتبار نکردن بانک های خارجی را از دلایل تنگنای اعتباری بانک های کشور بیان و اضافه کرد: به این دلیل بانک ها نمی توانند به تقاضای بازار، پاسخ دهند.

وی گفت: بالا بودن نرخ سود سپرده ها در بانک ها موجب ادامه رکود در بازار و فعالیت های مولد خواهد شد.