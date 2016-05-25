هوای زنجان در وضعیت سالم قرار دارد

علی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از صبح امروز (چهارشنبه) توده ریز گردها به استان زنجان واردشده و آسمان نقاط مختلف این زنجان را فراگرفته است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر شاخص هوا کیفیت هوا در استان زنجان ۹۱pm است، بنابراین وضعیت هوای استان سالم بوده و استاندارد و طبیعی است.

رئیس اداره پایش هوا محیط‌ زیست استان زنجان گفت: این توده ریز گردها که از کشور عراق وارد استان شده و به‌ احتمال‌قوی تا روز جمعه مهمان استان زنجان است.

اسدی متذکر شد: با توجه به ورود ریزگردها به آسمان استان زنجان، به بیماران خاص و افرادی که مشکل ریوی و قلبی دارند، زنان باردار و سالمندان توصیه می‌شود حتی‌المقدور در بیرون از خانه به مدت طولانی تردد نکنند و خوشبختانه با توجه به‌پیش بینی هواشناسی با بارش باران میزان توده‌هوای غبارآلود و ریز گردها هم کاهش می‌یابد.

رئیس اداره پایش و نظارت هوای اداره کل محیط زیست استان زنجان، با اشاره به اینکه جهت باد استان در بهار، جنوب غربی است و این عامل باعث ورود ریزد گردها از کشور عراق می‌شود، تأکید کرد: بیشترین زمان وقوع هوای ناسالم در استان فصل بهار است.

اسدی افزود: بر اساس برآوردهای که در سال گذشته انجام‌شده بیش از ۸۰ درصد آلایندگی هوا از طریق خودروها بود و ۲۰ درصد هم مربوط به سایر آلاینده‌ها مثل صنایع بوده است و ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون عامل اصلی شرایط ناسالم در استان است.