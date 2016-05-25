دستگيری سوداگر مرگ به همراه ۴ كيلوگرم هروئين در شوشتر

سرهنگ يداله اميری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: ماموران عمليات ويژه پليس مبارزه با مواد مخدر استان با همكاری سربازان گمنام امام زمان(عج) پس از ماه ها اقدامات گسترده اطلاعاتی از فعاليت و انتقال مواد مخدر از يكی از استان های همجوار به شهرستان شوشتر توسط سركرده باند به هويت م. غ مطلع شدند و موضوع را به صورت ويژه در دستور كار قرار دادند.

وی افزود: تيم عمليات پليس مبارزه با مواد مخدر استان يا همكاری نمايندگی پليس در شوشتر با مستقر شدن در محورهای مواصلاتی اين شهرستان نسبت به كنترل خودروهای عبوری كردند.

رئيس پليس مبازره با مواد مخدر خوزستان تصريح كرد: ماموران پس از ساعت ها كار اطلاعاتی و كنترل خودروهای عبوری سركرده باند را به همراه يک ساک مشكی كه از یک دستگاه خودرو پژو ٤٠٥ پياده و اقدام به فرار كرد را با تلاش، تعقيب و مراقبت دستگير كردند.

اميری بيان كرد: در بازرسی از ساک مشكی رنگ اين سوداگر مرگ مقدار چهار كيلوگرم مواد افيونی از نوع هروئين كشف شد. همچنين متهم پس از تشكيل پرونده به منظور سير مراحل قانونی راهی مراجع قضايی شد.

وی عنوان كرد: پليس مبارزه با مواد مخدر با قاچاقچيان مواد افيونی كه سلامت جامعه را هدف گرفته اند، بی امان مبارزه می كند.

رئيس پليس مواد مخدر خوزستان در پايان، از خانواده ها به عنوان حاميان نيروی انتظامی درخواست كرد: در صورت اطلاع از فعاليت های قاچاقچيان مواد مخدر، پليس را در جريان قرار دهند تا در كمترين زمان ممكن نسبت به پاکسازی و دستگيری سوداگران مرگ اقدام كنند.