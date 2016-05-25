مراکز پیام نور اجازه معرفی دانشپذیر به موسسات فراگیر ندارند

ابوالفضل فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: موسسات برگزار کننده دوره فراگیر هیچ کدام با دانشگاه پیام نور ارتباط کاری و همکاری ندارند و مدارکی که ارایه می هند غیرقانونی است.

وی ادامه داد: این موسسات تحت مسئولیت خود کلاس های تقویتی برگزار می کنند که دانشگاه پیام نور آن را تایید نکرده و مدارک مربوط به این دوره ها را نیز قبول ندارد.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور تاکید کرد: هیچ یک از مراکز دانشگاه پیام نور اجازه ندارند دانشجویی را به این موسسات ارجاع دهد.

به گزارش مهر، درحالی معاون آموزشی دانشگاه پیام نور هرگونه همکاری با موسسات برگزار کننده دوره فراگیر را نفی می کند که برخی از متقاضیان دوره کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور اعلام کرده اند که مراکز پیام نور متقاضیان را به این موسسات ارجاع می دهند.