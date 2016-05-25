بازیهای ویدئویی بودار می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، از مدتها پیش ایده جالب توجه تلفیق انواع رایحه ها با بازیهای ویدئویی مطرح شده است. کارشناسان این صنعت معتقدند که اگر چنین ایده ای به واقعیت تبدیل شود آنگاه باید منتظر انقلابی در دنیای بازیهای ویدئویی باشیم. حالا خبر خوشحال کننده این است: بازیهای ویدئویی آینده بودار می شوند!

پروژه ای موسوم به NANOSMELL در اروپا دنبال می شود که هدف اصلی آن طراحی بازیهای ویدئویی است که کاربر حین بازی نه تنها از صحنه های مهیج آن لذت ببرد بلکه رایحه های مختلف مربوط به صحنه های متفاوت بازی را نیز احساس کند.

این قابلیت مهم به واسطه رایحه های مصنوعی برچسب گذاری شده به بازی از طریق نانوذراتی ارایه می شود که در معرض میدان الکترومغناطیسی قرار گرفته اند.

این نوآوری برای استفاده در نسل بعدی تلویزیونها نیز در نظر گرفته شده است و افراد می توانند به طور کنترل از راه دور عملکرد سیستم انتشار رایحه کنسول بازی یا تلوزیون خود را خاموش و روشن کنند.

در این نوآوری از ترکیبات شیمیایی معطر مصنوعی بر پایه DNA استفاده می شود که در تلفیق با نانوذرات و قرار گرفتن در میدان الکترومغناطیسی عمل می کنند.