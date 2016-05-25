توانمندی هلال احمر در حوزه سلامت/نیازمند حمایت مجلس هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیرمحسن ضیائی با اعلام اینکه در جلسه شورای عالی هلال‌احمر، چشم‌انداز آینده جمعیت هلال احمر بررسی و تصویب می‌شود، اعلام کرد: راه‌اندازی مراکز ارائه خدمات سطح ۲ توانبخشی در کنار بیمارستان‌ها در حال مطالعه است تا هلال‌احمر برای کمک به نظام سامت و مردم در ارائه خدمات توانبخشی وارد عمل شود.

وی در دیدار با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم شورای اسلامی و تقدیر از همراهی و همکاری آنها با هلال‌احمر در این دوره از مجلس، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و فرارسیدن روز آزادی و فتح خرمشهر، گفت: استفاده از تجربیات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با ماموریت‌های هلال‌احمر و مسائل مرتبط با جمعیت، کمک بزرگی به این نهاد مردمی درارتباط با نمایندگان مجلس در دور دهم خواهد کرد.

ضیائی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی نزدیک‌ترین بخش به مردم است، اظهار کرد: بر این اساس هلال‌احمر نیز به عنوان نهادی مردمی و برخاسته از مردم، همواره از حمایت‌های مجلس برخوردار بوده و نگاه مجلس نهم به‌ خصوص کمیسیون بهداشت و درمان به هلال‌احمر حمایتی بوده و در مواقع خاص از راهنمایی‌های نمایندگان بهره برده‌ایم.

ضرورت ایجاد تغییر نگرش لازم در میان مردم و مسئولان نسبت به ماموریت‌های هلال‌احمر

وی ضمن عرض خداقوت به نمایندگان مجلس در دور نهم و آرزوی توفیق و وفقیت برای نمایندگان دور دهم، افزود: جمعیت هلال‌احمر، نهادی به شدت عملیاتی بوده و از موضوعاتی که اکنون این نهاد با آن مواجه است، حضور دائم و عملیاتی هلال‌احمر در صحنه‌های مختلف حوادث است؛ البته با توجه به چالش‌های پیش‌رو اکنون لازم است متناسب با این چالش‌ها ماموریت‌های جدید برای جمعیت تعریف شود و همچنین مردم و مسئولان آشنایی بیشتری با نقش و ماموریت‌های جمعیت داشته باشند.

ضیائی با بیان اینکه پیشگیری و کنترل بحران‌های طبیعی و انسان‌ساز از مسائل مورد توجه هلال‌احمر است، توضیح داد: مواجهه با بحران‌های طبیعی چرخه‌ای از پیشگیری، کاهش خطرپذیری، آمادگی مقابله و بازسازی را شامل می‌شود که انجام عملیات امداد و نجات فقط بخش کوچکی از این زنجیره است، این در حالی است که در سال‌های گذشته هلال‌احمر بیشتر وارد بحث‌های عملیاتی و مقابله شده و کمتر به موضوعات اساسی پیشگیری و آمادگی برای مواجهه با حوادث توجه شده است.

مقابله سخت‌افزاری صرف، پاسخگوی بحران‌های طبیعی و انسان‌ساخت امروزی نیست

به گفته رئیس جمعیت هلال‌احمر، توجه به سایر بخش‌های مهم در مدیریت حوادث و سوانح انسان‌ساز موجب می‌شود تا حجم عملیات‌های مقابله‌ای نیز کاهش یابد؛ لذا ضروری است تا در این زمینه به تقویت بخش‌های نرم‌افزاری، مغزافزاری و دانشی مواجهه با حوادث توجه کرد و به همین منظور هلال‌احمر با مهندسی دوباره سیستم، معاونت آموزش، پژوهش و فناوری اطلاعات را راه‌اندازی کرد تا به‌ویژه در توسعه آموزش همگانی گام‌های بلندتری بردارد.

وی با تاکید بر این که امروزه رویکرد به بحران‌های طبیعی و انسان‌ساز، فقط مقابله سخت‌افزاری نیست، تصریح کرد: در این زمینه مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... به شدت تاثیرگذار است؛ چراکه آسیب‌پذیری مناطق در حوادث مختلف با مسائل فرهنگی و اجتماعی در ارتباط بوده و لذا هر اندازه میزان آسیب‌پذیری را کاهش دهیم در مقابله با بحران‌ها موفق‌تر خواهیم بود.

برای تحقق کاهش آسیب‌پذیری جامعه، نیازمند حمایت جدی مجلس هستیم

ضیائی با اشاره به اینکه هلال‌احمر هم اکنون در حال فعالیت در زمینه کاهش آسیب‌پذیری است، اظهار امیدواری کرد که این نهاد بتواند با حمایت جدی مجلس شورای اسلامی گام‌های اساسی در این زمینه بردارد.

وی با بیان اینکه هلال‌احمر بزرگترین سازمان مردم‌نهاد در کشور و یکی از نقش‌های مهم آن، راهبری سازمان‌های مردم‌نهاد با ماموریت‌های مشابه است، خاطرنشان کرد: بر این اساس این نهاد مردمی می‌تواند سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در موضوعات مرتبط با آسیب‌های اجتماعی، بشردوستانه و صلح را هماهنگ و هم‌افزا کرده تا مجموعه فعالیت‌ها به تاثیرات مثبت پایدار در این مسائل مهم منجر شود.

استقبال هموطنان ایرانی خارج از کشور برای مشارکت در کمک‌های داوطلبانه

رئیس جمعیت هلال‌احمر بر ضرورت بهره‌مندی از ظرفیت‌های مشارکت مردمی ایرانیان خارج از کشور تاکید کرد و گفت: بسیاری از هموطنان در خارج از کشور در صورت وجود ظرفیت‌های مناسب، حاضر به ارائه کمک‌های داوطلبانه خود هستند و لذا درصددیم تا با همکاری وزارت امور خارجه و مرکز ایرانیان خارج از کشور، فهرستی از داوطلبان مشارکت در فعالیت‌های مردمی در خارج از کشور تهیه کنیم و آنها را در فعالیت‌های بشردوستانه و کمک به هموطنان نیازمند خود مشارکت دهیم.

برنامه‌محوری متناسب با اعتبارات، محور اقدامات و فعالیت‌های آینده هلال‌احمر

ضیائی با اشاره به بررسی و تصویب چشم‌انداز آینده جمعیت هلال‌احمر در شورای عالی این جمعیت، عنوان کرد: به علاوه برنامه پنج‌ساله جمعیت هلال‌احمر نیز در شورای عالی تصویب خواهد شد تا تمام اقدامات و فعالیت‌های خود را برنامه‌محور و متناسب با اعتبارات انجام داده و پاسخگو باشیم.

توسعه روابط هلال‌احمر با جمعیت‌های ملی و بزرگ دنیا

رئیس جمعیت هلال‌احمر به توسعه فعالیت‌های بین‌المللی جمعیت هلال‌احمر در ۲ سال گذشته اشاره و تصریح کرد: در این زمینه روابط هلال‌احمر با جمعیت‌های ملی و بزرگ دنیا بسیار توسعه یافته و هلال‌احمر ایران همواره در جلسات مهم فدراسیون بین‌المللی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر و کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ دعوت شده و در چند ماه اخیر بسیاری از روسای جمعیت های ملی مهم و صاحب‌نام از هلال‌احمر ایران بازدید کرده و تحت تاثیر توانمندی‌های هلال‌احمر ایران قرار گرفته‌اند.

پرهیز از موازی‌کاری و کمک در امر سلامت انسان‌ها، سرلوحه اقدامات درمانی هلال‌احمر

ضیائی همچنین با اشاره به توانمندی و همکاری هلال‌احمر ایران با نظام سلامت در برخی از بخش‌های درمانی، عنوان کرد: همه تلاش هلال‌احمر در این زمینه پرهیز از موازی‌کاری و پراکنده‌کاری بوده و لذا با توجه به توانمندی این جمعیت در حوزه توانبخشی، مقرر شده است تا مراکز ارائه خدمات سطح ۲ توانبخشی در کنار بیمارستان‌ها راه‌اندازی شود تا بیماران پس از درمان بیماری مزمن خود، خدمات توانبخشی لازم را در این مراکز دریافت کنند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به ارائه خدمات داوطلبانه جمعیت هلال‌احمر در ۳ سال گذشته، عنوان کرد: در این زمینه سال گذشته ۷۰۰ هزار داوطلب هلال‌احمر به ۱۴ میلیون تن از هموطنان خدمات داوطلبانه ارائه کرده‌اند که ارزش ریالی ان ۳۹۰ میلیارد تومان بوده و این حجم عظیم خدمات حکایت از ظرفیت‌های بزرگ هلال احمر در جلب کمک‌های داوطلبانه دارد.