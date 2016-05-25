محمدرضا حاجی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طرح تولید کاغذ از کربنات کلسیم در حقیقت بهره گیری از ضایعات برجای مانده از فعالیت معادن و کارخانجات سنگ است که این ضایعات با فرآوری تبدیل به کاغذ می شود.

وی افزود: این صنعت یک صنعت سبز است که آلودگی در پی ندارد و با بهره گیری از ضایعات سنگ هم تولید اشتغال و رآمدزایی برای استان خواهد داشت و هم مشکل ضایعات معادن و کارخانه های سنگ را کاهش می دهد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: در بررسی اولیه پیش بینی می شود با راه اندازی این طرح برای ۵۰نفر به طور مستقیم و ۲۰۰نفر به طور غیرمستقیم اشتغال ایجاد شود و در صورتی که کاغذ تولیدی از نظر کیفیت در سطح مطلوبی باشد ارزآوری نیز به همراه دارد.

پیگیری رفع تملک بانک ها از واحدهای صنعتی بدهکار

حاجی پور با اشاره به تصمیمات اخیر گرفته شده در زمینه واحدهای صنعتی بدهکار استان که به تملک بانک ها درآمده اند، بیان داشت: طی رایزنی هایی که در روزهای اخیر با مدیران بانک ملی شده، مقرر شد ۲۵ واحد صنعتی که به علت عدم پرداخت اقساط تسهیلات به تملک این بانک درآمده اند با پرداخت ده درصد قیمت کارشناسی واحد صنعتی خود و پرداخت بدهی تسهیلات به بانک طی مدت ۵۴ ماه، از تملک بانک خارج شوند.

وی خاطرنشان ساخت: تعدادی از واحدهای صنعتی دیگر نیز به علت بدهی به تملک سایر بانک های عامل درآمده اند که تلاش داریم در رایزنی با آنها نیز مشکل تملک واحدهای صنعتی بدهکار به بانک ها را رفع کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی خاطرنشان ساخت: پیگیری پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در بخش صنعت، معدن و تجارت و همچنین اجرای ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تعیین تکلیف مشکلات واحد تولیدی نیمه فعال و غیرفعال به معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت تفویض شده است.

ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط

وی افزود: در این راستا مدیران واحدهای تولیدی کوچک و متوسط استان مرکزی با اشتغال کمتر از یکصد نفر، که برای فعال شدن یا افزایش تولید و اشتغال، نیاز به تسهیلات بانکی دارند، با مراجعه به بخش «تسهیلات رونق تولید» در سایت بهین یاب به نشانی www.behinyab.ir، درخواست تسهیلات مورد نیاز خود را ثبت کنند تا مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: تمامی درخواست ها در کمیته فرعی کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با حضور نماینده استاندار مرکزی، نماینده بانک عامل و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، بررسی و متقاضیانی که قادر به فعال سازی واحد تولیدی، افزایش تولید و ایجاد اشتغال باشند، پس از تصویب در این کارگروه برای اخذ تسهیلات به بانک های عامل معرفی می شوند.

حاجی پور با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص پیاده سازی اقتصاد مقاومتی افزود: تامین نقدینگی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی و همچنین تکمیل ظرفیت تولید آنان در اولویت کاری سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.