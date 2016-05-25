مشترکان گاز طبیعی در بخش عشایری استان همدان بیمه حوادث شدند

محمد مهدی مهدوی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه بیمه حوادث مشترکان خانگی شهری و روستایی باید در اولویت قرار گیرد، اظهار داشت: هر ماه ۵۰ تومان از هر واحد مشترک خانگی شهری و روستایی در قالب قبوض گازبها دریافت می‌شود که به نسبت همین مبلغ با شرکتهای بیمه‌ای قراردادی منعقد شده است.

وی با اشاره به اینکه امسال بخش سکونتگاه‌های عشایری استان همدان نیز به این بیمه اضافه شده‌اند، افزود: این بیمه خسارت جانی ناشی از فوت، نقص عضو و هزینه‌های پزشکی و خسارتهای مالی مشترک و منازل همجوار به سبب حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی را شامل می‌شود.

مهدوی با اشاره به اینکه رعایت نکردن ایمنی در مصرف گاز مانعی در پرداخت خسارت شرکت بیمه ایجاد نمی‌کند، اظهار داشت: این موضوع به معنای بی توجهی به ایمنی در مصرف گاز نیست.

مدیرعامل شرکت گاز استان همدان با بیان اینکه بعد از حادثه باید در مدت ۱۰ روز کاری گزارش حادثه به شرکت بیمه ارجاع شود تا شرکت بیمه نسبت به پرداخت خسارت اقدام کند، گفت: در این بیمه غرامت فوت ۱۵ میلیون تومان، غرامت نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ۵ میلیون تومان، خسارتهای مالی برای منازل مسکونی و مشاعات به ازای هر یک از واحدهای مستقل ۳۵ میلیون تومان است.

وی ادامه داد: با وجود آموزش های لازم مسئولان و رسانه های جمعی هنوز مردم با خطرات زیادی در رابطه با نحوه استفاده از این سوخت مواجه هستند.

وی درباره تعمیرات کنتورها نیز گفت: ۲۵۰ هزار کنتور و رگلاتور در سال گذشته تعمیر شد که ۳۰ درصد این تعداد را شرکت گاز استان همدان تعمیر کرده و مابقی به سایر شرکتها واگذار شد.