يكصد و هفتاد و سومين شماره ماهنامه «الوحده الاسلاميه»

به گزارش خبرگزاری مهر، یكصد و هفتاد و سومین شماره ماهنامه «الوحده الاسلامیه» ارگان مجمع علمای مسلمین لبنان، ویژه خرداد ماه منتشر شد.

در این شماره، مقالاتی با موضوعات زیر را می‌خوانیم:

بحران مراجع بین‌المللی و منطقه‌ای، واقعیت‌ها و راه حل‌ها/ شیخ حسان عبدالله دبیر كل مجمع

گفتگوی بین‌المذاهب و اصول قرآنی آن/ سید جعفر فضل‌الله

تفسیر بخشی و موضوعی قرآن كریم/ دكتر عصام عیتاوی

احزاب و تشكل‌های اسلامی/ شیخ مصطفی ملص

نقش رسانه‌ها در حمایت از خانواده/ شیخ خضر نورالدین

راه‌های تحقق وحدت مسلمین/ شیخ جمال‌الدین شبیب

تونس اعلام حزب‌الله به‌عنوان یك گروه تروریستی را رد می‌كند/ توفیق مدنی

در بخش ترجمه‌ها نیز مقااله «اسرائیل و آمریكا و توافق هسته‌ای ایران»، توسط حسن سلیمان ترجمه و تهیه شده است.

بخش «پرونده فلسطین» نیز كه از بخش‌های ثابت این ماهنامه است، شامل عناوین زیر است:

اوضاع فلسطین در سایه شرایط كنونی/ عدنان ابو ناصر

اعدام‌های میدانی، تروریسم مشروعیت یافته در قوانین اسرائیل/ ازدهار معتوق

رژیم صهیونیستی در رویارویی با چالش‌های امنیتی/ عدنان عدوان

سمیح القاسم، آتش خشم و انقلاب را از هنگام نكبت برافروخت/ هیثم محمد ابوالغزلان

در بخش «تریبون آزاد» نیز مقالات زیر را می‌خوانیم:

خون‌های بیگناهان، نفرینی برای سفاكان است/ ایمان صولی

تركیه از عادی‌سازی روابط با اسرائیل تا تنش با آمریكا/ خورشید دلی

آمریكا‌ها و روس‌ها در جنگ‌های منطقه عربی: جنگ ژئوپولتیك/ جنان العلی

آل‌سعود از اسراف و ترف تا تجاوز به یمن/ محمود اسماعیل

الگوی منحصر به فرد زندگی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران/ معین عبدالحكیم

در گزارش فعالیت‌های تجمع علمای مسلمین در پایان این شماره از مجله نیز حضور هیأت تجمع در مراسم بزرگداشت شهادت فرزند شیخ خصر الكبش از علمای صیدا و عضو تجمع، دیدار و هیأت حزب سوری قومی اجتماعی از تجمع، پنج بیانیه‌ تجمع درباره اوضاع داخلی و منطقه‌ای و تبریك به ارتش لبنان به دنبال عملیات موفقیت‌آمیز در عرسال آمده است.

در بخش «تابلوهای فرهنگی» نیز مقالات و موضوعاتی در حوزه شعر و ادبیات آمده است. معرفی سه كتاب «امیر نهج‌، گزیده‌هایی از نهج‌البلاغه» از شیخ نعیم قاسم، «انحطاط مسلمین و زیان جهان» از ابوالحسن ندوی، «روزنامه‌نگاری و روزنامه‌نگار معاصر» از محمد دروبی نیز در این بخش مورد توجه قرار گرفته است. همچنین معرفی و نقد مشروحی از كتاب «توهمات غرب درباره اسلام، پژوهشی در ریشه‌های خصومت با فرهنگ اسلامی در غرب» از دیگر عناوین این بخش است.

ماهنامه الوحده الاسلامیه، ارگان تجمع علمای مسلمین لبنان، متشكل از علمای شیعه و سنی یكصد و هفتاد و سومین شماره خود را در پانزدهمین سال انتشار اخیراً در دسترس خوانندگان قرار داده است.

به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در بیروت، تجمع علمای مسلمین سی سال پیش از این با تایید امام راحل(ره) تاسیس و در طول این سال‌ها تلاش‌های بسیاری در تحقق وحدت اسلامی داشته است.