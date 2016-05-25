برگزاری مسابقات متعدد هیچ سودی برای دوومیدانی خراسان رضوی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، امیرعلی سعادتمند در خصوص فعالیت‌های هیات دو و میدانی خراسان رضوی و برنامه‌های این هیات در سال جاری اظهار کرد: از اواخر سال گذشته همزمان با ورود به هیات تلاش شد تا از تمامی ظرفیت‌ها و افرادی که می‌توانستند به دو و میدانی در ابعاد مختلف کمک کنند حتی کسانی که در هیات حضور نداشتند اما وزن مثبتی را برای پیشرفت دو و میدانی ایجاد می‌کردند دعوت به حضور و همکاری و همفکری شود.

وی افزود: زمانی که به عنوان دبیر در هیات حضور پیدا کردم ما تنها ۳ کمیته فعال در هیات داشتیم اما هم اکنون این تعداد به ۱۴ کمیته فعال رسیده که هرکدام با وظایف مشخص و استقلال مورد نیاز در حال فعالیت هستند، همچنین ۴ نفر در ابتدا در هیات مشغول فعالیت بودند که هم اکنون این عدد به ۳۰ الی ۴۰ نفر رسیده است.

سعادتمند خبرداد: هیئت رئیسه هیات دو میدانی خراسان رضوی با مشورت و دریافت نظر مدیرکل ورزش و جوانان استان چیده شده و در مدت زمان ۱۰ الی ۱۵ روز آینده اعضای آن تشکیل جلسه خواهند داد که اولویت ما پس ازتشکیل جلسه بهره‌وری و مدیریت بیشتر منابع و ظرفیت‌ها از جمله سالن اختصاصی دو و میدانی است.

دبیر هیات دو و میدانی خراسان رضوی مشکل عمده هیات دوومیدانی استان را عدم تربیت و پرورش استعداد‌ها دانست و گفت: متاسفانه در سال‌های گذشته کار علمی خاصی در هیات انجام نشده و برای پرورش و تربیت استعداد‌ها اقدام خاصی انجام نشده است که همین امر سبب شده ما نتوانیم در حال حاظر در زمینه قهرمانی فروغ گذشته را داشته باشیم.

سعادتمند تصریح کرد: هیات دوومیدانی خراسان رضوی زیر مجموعه ورزش قهرمانی است لذا باید هدف ما کسب مدال و نتایج خوب در کشور باشد، و تنها راه کسب قهرمانی و کسب مدال تامین مربیان و ورزشکاران است که بتوانند وقت و زمان کافی را برای تمرین و حضور در مسابقات مختلف را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه پکیج دانش افزایی برای مربیان آماده شده است، افزود: بر اساس طرح‌های استعدادیابی فدراسیون و آکادمی ملی دوو میدانی ایران ما در خراسان رضوی دوره‌های استعدادیابی و دانش افزایی مربیان را انجام می‌دهیم و بر همین اساس سرفصل‌های آموزشی و تمرینی برای مربیان، ورزشکاران و داوران تنظیم خواهد شد.

دبیر هیات دوومیدانی خراسان رضوی با بیان اینکه باید به تولید مربی جدید توجه داشته باشیم، گفت: نخبه‌ها باید زیر دست بهترین مربیان آموزش ببینند، متاسفانه تاکنون هیچ فردی به پرورش استعداد‌ها ورود پیدا نکرده و فقط برگزاری دوره استعدادیابی مدنظر بوده است اما ما سعی کرده‌ایم که این رویکرد را تغییر داده و با تیمی متخصص برای پرورش استعداد‌ها برنامه ریزی کنیم.

سعادتمند با اشاره به حمایت‌های خوب مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی عنوان کرد: حمایت از جوانان و استعداد‌های نخبه رشته دوومیدانی استان آغاز شده و به عنوان مثال در ابتدا برای ۷ نفر از جوانان حقوق پیش بینی شده است و تا کسب سهیمه مسابقات آسیایی ویتنام این روند ادامه خواهد داشت و در ادامه هم تصمیم داریم همین جوانان و مربیانی که برای آن‌ها در نظر گرفته شده را حمایت کنیم تا بتوانیم پشتوانه خوبی را برای تیم بزرگسالان استان به وجود بیاوریم.

وی با اشاره به کسب مقام قهرمانی جوانان کشور در بخش پسران و دختران و همچنین کسب یک مقام نایب قهرمانی کشوری در بخش بانوان گفت: موفقیت‌هایی که در سطح کشور طی یک هفته اخیر به دست آمد همه حاصل تلاش مربیان و ورزشکاران است زیرا مسئولین هیات فقط نقش حمایتی دارند.

دبیر هیات دو و میدانی خراسان رضوی با بیان اینکه متاسفانه در زمان حضور برخی مسئولین پیشین هیات فقط برنامه‌هایی که جنبه تبلیغاتی داشت و فایده خاصی برای ورزشکاران و رشته دوومیدانی نداشت برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری برنامه‌های همگانی فقط با حضور اسپانسر برگزار خواهد شد و هیات هیچ هزینه‌ای را برای انجام برنامه‌های همگانی در نظر نگرفته است زیرا این برنامه‌ها سودی به حال ورزشکاران و و ورزش حرفه‌ای ندارد و اصلا در چهارچوب وظایف هیات نیست.

سعادتمند با تاکید براینکه تمام تصمیم گیری‌ها در هیات گروهی و با مشورت انجام می‌شود، گفت: تمامی فعالیت‌های هیات با نظر کمیته فنی برنامه ریزی و برگزار می‌شود و هر مسئول هیات فقط ۱ رای دارد.

وی از حضور یک باشگاه در لیگ برتر کشور خبر داد و افزود: حضور یک نماینده از خراسان رضوی در لیگ برتر دوومیدانی خراسان رضوی در حال تلاش هستیم تا محقق شود، خوشبختانه تیم خوبی در هیات فعالیت می‌کنند که این بزگترین ظرفیت ماست ما از تمامی افراد دعوت به فعالیت کرده‌ایم و حتی شخصا از مسئولین قبلی دعوت کرده‌ام که در هیات حضور پیدا کنند اما متاسفانه به حاشیه پرداخته‌اند و مانع پیشرفت می‌شوند ولی با پتانسیلی که در هیات وجود دارد قطعا هیچ اتفاقی نمی‌تواند ما را از مسیر خود منحرف کند.

سعادتمند اولیت اصلی هیات دوومیدانی استان را توجه به جوانان و استعدادیابی بیان کرد و گفت: ما به برگزاری مسابقات پرتعداد توجهی نداریم زیرا در حال حاظر استان خراسان رضوی که روزی تیم ملی را تشکیل می‌داد و در تمام رده‌ها ۲ الی ۳ قهرمان ملی داشت در بزرگسالان به جز چند چهره بازیکن خاص دیگری برای ارائه ندارد به همین دلیل باید ما بیشتر به پرورش استعداد‌ها آینده این رشته در استان برای بازگشت به دوران طلایی گذشته استفاده کنیم.

وی گفت: هدف ما ایجاد منابعی ثابت برای قهرمانان و مربیانمان است که امیدواریم بتوانیم با حضور حامیان مالی این امر را محقق کنیم، همچنین در نظر داریم با ثباتی که در هیات به وجود آمده فضایی به وجود آوریم تا قهرمانان استانمان بتوانند افتخارات دوومیدانی خراسان رضوی را بار دیگر تکرار کنند زیرا این استان می‌تواند در این رشته ورزشی در کشور اول باشد.