علی کاویانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ستاد احیای زکات در سراسر کشور به کمیته امداد امام خمینی (ره) واگذارشده است، افزود: پیامبر اکرم(ص) در بیانی ارزشمند میفرمایند که زکات مال خود را پرداخت نمایید تا نماز شما مورد قبول قرار گیرد.
کاویانی با اشاره به اینکه در شهرستان نهاوند ۱۲۷ نفر عامل جمعآوری زکات دارای حکم هستند، گفت: در سال گذشته ۶۵۰ میلیون تومان زکات در شهرستان نهاوند جمعآوریشده است.
وی بابیان اینکه زکات در دو نوع سهم محرومان و سهم پروژه تعریفشده است، گفت: در سال جاری با توجه به دستورالعمل رسیده سهم محرومان حدود ۶۰ درصد و سهم پروژه نیز ۴۰ درصد از کل مبالغ جمعآوریشده است.
رئیس کمیته امداد نهاوند اظهار داشت: خوشبختانه در سال گذشته مبالغ جمعآوریشده در هر منطقه صرف محرومان و خرید جهیزیه، هزینه مداوای بیماران و پروژههای عامالمنفعه شده و هیچگونه جابجایی در زکات جمعآوریشده مناطق صورت نگرفته است.
وی بابیان اینکه طی سالهای گذشته با همکاری جهاد سازندگی اقدامات خوبی در خصوص پلاککوبی شجره طیبه در شهرستان انجامشده است، گفت: ۱۵۰ اصله درخت بهعنوان شجره طیبه مختص محرومان در نهاوند ثبتشده که درآمد آن صرف نیازمندان میشود.
رئیس کمیته امداد نهاوند میزان جمعآوری زکات در شهرستان نهاوند را در سال گذشته ۶۵۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: پیشبینی میشود در سال جاری باوجود بارشهای صورت گرفته در ماههای گذشته افزون بر یک میلیارد تومان سهم زکات شهرستان نهاوند باشد.
وی افزود: در این راستا باید تمامی روحانیون مستقر در روستاهای مستعد جمعآوری زکات، به نحوی شایسته ایفای نقشکنند.
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