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۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۵۶

سیامک کوروشی:

امیدوارم جایگاهم را در تیم ملی فوتبال ایران حفظ کنم

امیدوارم جایگاهم را در تیم ملی فوتبال ایران حفظ کنم

مدافع ملی پوش تیم فوتبال نفت تهران گفت: زحمات زیادی برای حضور در تیم ملی کشیدم و امیدوارم بتوانم جایگاهم را در تیم ملی حفظ کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک کوروشی پیش از آغاز تمرین امروز تیم ملی فوتبال گفت: من ۴ سال قبل هم به تیم ملی دعوت شدم اما به خاطر مصدومیتی که داشتم دیگر در تیم ملی حضور نداشتم.

وی افزود: بازیکنان بزرگی مانند سیدجلال حسینی و آندرانیک تیموریان در تیم ملی حضور دارند که از بودن در کنار این بزرگان لذت می برم و از حضور در تیم ملی افتخار می کنم.

مدافع ملی پوش نفت در پایان در خصوص شانس حضورش در فهرست نهایی تیم ملی گفت: من زحمات زیادی کشیدم تا به تیم ملی دعوت شدم امیدوارم با تلاش فراوان بتوانم جایگاهم را در تیم ملی حفظ کنم.

کد مطلب 3667584

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