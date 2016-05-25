امیدوارم جایگاهم را در تیم ملی فوتبال ایران حفظ کنم

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک کوروشی پیش از آغاز تمرین امروز تیم ملی فوتبال گفت: من ۴ سال قبل هم به تیم ملی دعوت شدم اما به خاطر مصدومیتی که داشتم دیگر در تیم ملی حضور نداشتم.

وی افزود: بازیکنان بزرگی مانند سیدجلال حسینی و آندرانیک تیموریان در تیم ملی حضور دارند که از بودن در کنار این بزرگان لذت می برم و از حضور در تیم ملی افتخار می کنم.

مدافع ملی پوش نفت در پایان در خصوص شانس حضورش در فهرست نهایی تیم ملی گفت: من زحمات زیادی کشیدم تا به تیم ملی دعوت شدم امیدوارم با تلاش فراوان بتوانم جایگاهم را در تیم ملی حفظ کنم.