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۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۵۷

قیمت جهانی نفت نزدیک به ۵۰ دلار شد

قیمت جهانی نفت نزدیک به ۵۰ دلار شد

قیمت جهانی نفت در بازار معاملات آتی روز چهارشنبه با روند صعودی آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت جهانی نفت در بازار معاملات آتی روز چهارشنبه نزدیک به ۵۰ دلار در هر بشکه معامله شد، این در حالی است که ذخایر نفت خام آمریکا با کاهش قابل توجهی روبرو شده است.

در همین حال، قیمت نفت دریای برنت با ۴۷ سنت افزایش به رقم ۴۹ دلار و ۸ سنت در هر بشکه معامله شد، ضمن اینکه قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا هم با ۵۶ سنت افزایش در برابر ۴۹ دلار و ۱۸ سنت به ازای هر بشکه معامله شد که نسبت به بهای نفت برنت پیش افتاد.

همچنین آمار ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته با ۵.۱ میلیون بشکه کاهش به ۵۳۶.۸ میلیون بشکه رسید که یکی از دلایل کاهش ذخایر نفت خام آمریکا به روند نزولی واردات نفت این کشور به دلیل آتش سوزی در کانادا برمی گردد.

البته قرار است سازمان اطلاعات انرژی آمریکا آمار جدیدی از ذخایر نفت خام این کشور را منتشر کند که انتظار می رود با کاهش روبرو شود که این امر می تواند منجر به تقویت بیشتر بهای طلای سیاه شود.

کد مطلب 3667595
علیرضا کمندی

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