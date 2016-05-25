به گزارش خبرگزاری مهر، منصور قنبرزاده در خصوص مزایده باشگاه نفت تهران برای واگذاری به بخش خصوصی گفت: قرار است امروز متقاضیان پاکت های خود را ارایه کنند و روز یکشنبه این پاکت ها بازگشایی خواهد شد.

وی در پاسخ به اینکه آیا نام تیم نفت تهران پس از واگذاری تغییر خواهد کرد، گفت: وزارت نفت در این باره دخالتی نخواهد داشت و هر نامی که بخواهند می توانند انتخاب کنند.

مدیرعامل باشگاه نفت تهران در خصوص اینکه آیا در صورت انتقال نفت به انزلی یا شهر دیگر بازی های این تیم در تهران برگزار خواهد شد، تاکید کرد: در خصوص واگذاری دو تا بحث وجود دارد. یکی اختیارات وزارت نفت است و دوم محوریت وزارت ورزش. ضمن اینکه اول مزایده باید انجام گیرد. اینکه بازی ها در شهر دیگری برگزار شود را کمیسیون ماده ۵ تصمیم خواهد گرفت.