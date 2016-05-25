به گزارش خبرنگار مهر، نشر ماهی به تازگی کتاب «سوی دیگر» نوشته آلفرد کوبین نویسنده و نقاش اتریشی را ببا ترجمه علیاصغر حداد منتشر کرده است.
حداد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این کتاب اظهار کرد: کوبین در میان اهالی هنر به نقاشی شهره است و نه رمان نویسی. این اثر تنها رمانی است که او نوشته است و من پس از خواندنش، احساس کردم باید ترجمه شود و در لذت خواندنش دیگران را شریک کنم.
وی ادامه داد: کوبین نقاش اتریشی مشهوری است اما در عالم نقاشی دچار نوعی بحران میشود و از نقطه نظر هنری به مشکل بر میخورد. برای رفع این مشکل تصمیم میگیرد که رمانی بنویسد و خودش نیز آن را تصویرسازی کند. این اتافق منجر به نوتشن این رمان در سال ۱۹۰۸ میلادی شده است.
حداد درباره داستان این اثر نیز گفت: این رمان جزو ادبیات کلاسیک آلمانیزبانها به شمار میرود و روایتی است داستانی از اینکه هنرمند چژونه قادر میشود جهانی را ساخته و ژگونه میتواند آن را خراب کند. در واقع این رمان سیری است در آفرینشهنری یک هنرمند.
رمان «سوی دیگر» را نشر ماهی در قطع جیبی با قیمت ۲۰ هزار تومان و در ۲۸۰ صفحه منتشر کرده است.
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