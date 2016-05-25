منتظر اخبار خوبی از بهداد سلیمی باشید/ واکنش به رکورد رستمی

به گزارش خبرگزاری مهر،سجاد انوشیروانی در واکنش به ارتقای رکورد کیانوش رستمی در تمرینات تیم ملی، گفت: این برای چندمین بار است که کیانوش چنین وزنه هایی را بالای سر می برد و مطمئنا ما هم از این موضوع خوشحالیم چون نشان می دهد او در شرایط ایده آل آمادگی قرار دارد. ضمن اینکه منتظریم تا کیانوش با حضور در جام فجر نیز بتواند امادگی بالای خود را اثبات کند و بار دیگر باعث خوشحالی و امیدواری برای المپیک شود.

وی با اشاره به اینکه هدف اصلی، کسب مدال طلای المپیک است، افزود: میدان المپیک، میدان رقابت کیلوگرم ها است و مطمئنا همه برای کسب مدال طلا روی تخته خواهند رفت. همچنین هیچ مربی ریسک نکرده و برای کسب طلا به یکباره وزنه ملی پوشان خود را ۵ کیلوگرم افزایش نمی دهد. ما نیز چنین اقدامی نخواهیم کرد و با برنامه و منطق و کیلو به کیلو پیش خواهیم رفت.

سرمربی تیم ملی وزنه برداری ایران در پاسخ به این سوال که آیا رکوردهای جدیدی در المپیک ثبت خواهیم کرد یا خیر؟ گفت: هدف اصلی ما در وهله اول کسب مدال طلاست و سپس مثل تمامی کشورهای مدعی پس از قطعی شدن این مساله به فکر ثبت رکورد و ارتقای آن خواهیم بود. ولی آنچه مسلم است مطمئن باشید بهترین وزنه ها را برای ورزشکاران خودمان انتخاب می کنیم و سعی خواهیم کرد از فرصت های موجود به بهترین شکل استفاده کنیم.

انوشیروانی در خاتمه به روند درمانی و تمرینات بهداد سلیمی اشاره کرد و گفت:خوشبختانه اراده و انگیزه بهداد مثال زدنی است و او در طول مدت درمان و تمرینات سبک خود نه تنها به خوبی تمرین کرده بلکه وزنه هایی به مراتب بالاتر از حد انتظار را بالای سر برده که این موضوع جای امیدواری دارد. همچنین با توجه به این روند مطلوب به شما وعده می دهم که طی روزهای آتی منتظر اخبار خوبی از بهداد باشید.

کیانوش رستمی روز گذشته در تمرینات شخصی خود موفق شد به طور غیر رسمی رکورد دوضرب جهان را بشکند. رستمی که در سالن وزنه‌برداری آزادی تمرین می کند، رکورد دوضرب جهان (۲۱۸ کیلوگرم) در دسته ۸۵ کیلوگرم را ۲ کیلوگرم جابجا کرد.