به گزارش خبرگزای مهر، حسین جابریانصاری سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن اعلام محکومیت شدید عملیاتهای تروریستی انتحاری علیه اهداف غیرنظامی در شهرهای جبله و طرطوس سوریه که منجر به کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از شهروندان بیگناه سوری شد، با خانوادههای قربانیان و آسیب دیدگان این عملیاتهای تروریستی و ملت و دولت سوریه ابراز همدردی کرد.
جابریانصاری اضافه کرد: تروریسم و افراطگرایی خطری جدی برای ملتهای منطقه و تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی است و جمهوری اسلامی ایران از جامعه جهانی میخواهد به وظایف و مسئولیتهای قانونی و اخلاقی خود در رویارویی همه جانبه با این پدیده شوم و غیر انسانی عمل کند.
دوشنبه سوم خرداد ماه چهار انفجار همزمان، شهر ساحلی جبله در جنوب بندر لاذقیه را لرزاند. مرکز «دیدهبان حقوق بشر سوریه» اعلام کرد که سه انفجار نیز در منطقه «الکرجات الجدیده» بندر طرطوس و همچنین در نزدیکی یک ایستگاه اتوبوس رخ داده است.
براساس اعلام مرکز موسوم به دیدبان حقوق بشر سوریه بر اثر این انفجارها ۱۵۴ نفر کشته و ۳۰۰ نفر نیز مجروح شدهاند.
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