مسجد باید مرکز نظارت بر عملکرد حکومت باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر محمدی رئیس گروه غرب‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با توجه به در پیش بودن دهه تکریم و غبارروبی مساجد و ضمن اشاره به جمله مشهور امام خمینی(ره) که فرموده‌اند «مسجد سنگر است، این سنگرها را حفط کنید»، گفت: در واقع انقلاب اسلامی ما از مساجد شروع شد و این مساجد بودند که کانون تجمع و حرکت جونان ما شدند و هر مشکلی که در این مسیر پیش آمد، مسجد جایگاه خودش را همچنان حفظ کرد و به همین علت هم بعد از انقلاب بسیج مساجد به عنوان محلی برای تجمع و تمرکز جوانان تشکیل شد.

این کارشناس مسایل فرهنگی با ذکر این نکته که مسجد صرفا محل عبادات معمولی مانند نماز جماعت و سخنرانی و ... نیست نیز اظهار داشت: باتوجه به شرایطی که هم در دوران صدر اسلام و هم در دوران انقلاب داشتیم نشان می دهد که وظیفه و رسالت مسجد بالاتر از صرفا نماز جماعت بود بلکه گرداوری جوانان، استقبال از جوانان و فعال کردن آنها در تحولات سیاسی و اجتماعی که همواره در جامعه ما مطرح بوده یکی دیگر از وظایف و نقش های اصلی مساجد است.

محمدی خطاب به مسئولان ذیربط در این راه متذکر شد: مسئولان مساجد اعم از ائمه جماعات و هیئت امنا باید در این دهه یک بار دیگر رسالت خود را مرور و آنرا بازنگری کنند. این رسالت بر دوش آنهاست و باید بدانند که اینگونه نیست که مساجد صرفا در مواقع نمازهای یومیه باز باشد و بعدش هم تعطیل شود.

وی به شرایط خاص سیاسی جهان اشاره کرد و افزود: بخصوص در شرایطی که مشکلات سیاسی و اجتماعی روز به روز بیشتر می شود و آمریکا و همراهانش در منطقه نقش آفرینی می کنند، مسجد وظیفه سنگینی در راستای بصیرت افزایی جامعه جوان درخصوص دفاع از حرمین شریفین در سوریه و عراق و تحولات منطقه بر عهده دارد.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اشاره به جمله دیگری از امام راحل مبنی بر اینکه «ولله اسلام همه اش سیاست است» عنوان کرد: این جمله این مفهوم را به ما می رساند که ما مسلمان غیر سیاسی نمی توانیم داشته باشیم. نمی‌توانیم موعظه غیرسیاسی داشته باشیم؛ بلکه نصایح و مواعظ و پندها و اندرزهای ما از عاشورا و نهضت حسنی (یعنی فعالیت سیاسی) نشأت می‌گیرد. وقتی می گوییم «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا» یعنی همه تحولات ما باید در راستای آن روشی باشد که ائمه و رسول خدا (ص) در پیش گرفتند قرار بگیرد.

این کارشناس مسایل فرهنگی به گسترش و سرعت ارتباطات در فضای مجازی اشاره کرد و افزود: رسالت مساجد این است که وارد چنین صحنه هایی شود و اجازه ندهد این فضا به دست نا اهلان و نامحرمان بیفتد.

محمدی با بیان اینکه نقد و بررسی و برخورد با دولتمردان حکومت باید در درون مساجد صورت بگیرد، اظهار داشت: مسجد باید مرکز نظارت بر عملکرد حکومت باشد. همانطور که خطبه های نماز جمعه عموما سیاسی است در مساجد هم باید این روش و شیوه صحیح به کار گفته شود فلذا در این رابطه امیدواریم در هفته کرامت مساجد به این مسایل هم به طور جدی توجه شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: نباید فراموش کنیم که این جوانان هستند که باید مساجد را مدیریت و اداره کنند.