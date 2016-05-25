بهاره شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دومین جشنواره ملی ادبیات کودک شیراز، پنجشنبه ساعت ۱۸ در تالار حافظ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، برپا خواهد شد، افزود: در این راستا کارگاه آموزشی نیز در ساعت ۱۴ الی۱۶ و ۱۶ الی ۱۸ همان روز در سالن غزل با حضور اساتید مصطفی رحمان دوست و آتوسا صالحی، برای علاقه مندان برگزار می شود.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس افزود: در روند شکل گیری این جشنواره، ابتدا تیم اجرایی و کارشناسی، مشخص شده و اولین جلسه اتاق فکر جشنواره برای بررسی، برنامه ریزی و تدوین فراخوان تشکیل شد و پیرو مذاکرات در طی ۴ جلسه اتاق فکر جشنواره، داوران مطرح کشور در حورزه ادبیات، تصویرگری و دبیرخانه تشکیل و داوران اولیه انتخاب شدند.

بهاره شفیعی که دبیر جشنواره یاد شده است، اعضای دومین جشنواره ملی ادبیات کودک شیراز در مسئول هماهنگی جمشید رضایی، دبیر علمی جشنواره را احمد اکبرپور، دبیر اجرایی را نبوی، مسئولان دبیرخانه را مهدیا علیزاده و فیروزه باباملکی و داوران اولیه بخش داستان را فروتن، جوکار و مزارعی و در بخش شعر را میرآبادی و اکبر پور، اعلام داشت.

وی داوران بخش داستان را نیز فریدون عموزاده خلیلی، علی اصغر سید آبادی، حمید رضا شاه آبادی و در بخش شعر مصطفی رحمان دوست، عرفان نظر آهاری، آتوسا صالحی و در بخش تصویر محمد علی بنی اسدی، سحر ترهنده، بهمن فیزابی خواند و گفت: تعداد ۳ جلسه پیرامون تدوین فراخوان و ارسال فراخوان و همچنین تقویم اجرایی جشنواره توسط تیم اجرایی و معاونت فرهنگی اداره کل تشکیل شد و در ادامه فراخوان در دو گروه سنی، منتشر شد.

شفیعی رده سنی را ۱۲تا ۱۸ سال و ۱۸ سال به بالا و در قالب داستان کوتاه چاپ نشده، داستان کوتاه چاپ شده، شعرچاپ شده و تصویر گری تدوین و اعلام و بیان کرد: دبیرخانه از سال ۹۴ شروع به ارسال فراخوان کرد و ارسال فراخوان بخشی به صورت پست (ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مراکز استان ها-حوزه های هنری مراکز استان ها- کانون پررش فکری کودکان و نوجوانان مراکز استان ها- معاونت فرهنگی شهرداری مراکز استان ها) و بخشی از طریق تلفن و پست الکترونیکی(انتشارات های مربوط به حوزه ادبیات کودک-شورای کتاب کودک- خانه کتاب کودک –انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک-انجمن نویسندگان کتاب کودک و مراکز مربوط به حوزه ادبیات کودک در کل کشور)، اعلام و در روزنامه ها و سایت های خبری صورت گرفت.

وی درباره آثار رسیده به دبیرخانه و مراحل داوری، اظهار داشت: در آثار رسیده تعداد قابل توجهی شعر چاپ نشده به دبیرخانه ارسال گردید که با توجه به درخواست شاعران و آثار رسیده بخش شعر چاپ نشده نیز با نظر دبیر علمی جشنواره به دیگر بخش ها اضافه شد و در مجموع ۷۰۰ اثر که در بخش داستان چاپ نشده ۳۵۰ اثر، ۵۰ داستان چاپ شده، ۱۵ کتاب در بخش تصویر گری و تعداد ۲۴۰ شعر چاپ نشده و همچنین۴۵ شعر چاپ شده بود به دبیرخانه رسید.

شفیعی ادامه داد: به دلیل تمدید زمان ارسال آثار اختتامیه به سال ۹۵ موکول شدکه نبوی به عنوان دبیر اجرایی جشنواره انصراف داده و ساسان قرمزی جایگزین وی شد و آثار در نیمه دوم اسفند ماه جهت داوری اولیه در اختیار داوران قرار گرفت که در بخش داستان چاپ نشده ۶۵ اثر، داستان چاپ شده ۲۰ اثر، شعر چاپ نشده ۸۰ اثر و ۱۱ شعر چاپ شده به مرحله داوری نهایی رسیده است.

اختتامیه جشنواره ملی ادبیات کودک، پنجشنبه ساعت ۱۸ تا ۲۰ در تالار حافظ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس ، بر پا می شود. این درحالیست که کارگاه آموزشی ساعت ۱۴ الی ۱۶ و ۱۶ الی ۱۸ در سالن غزل با حضور اساتید کارگاه مصطفی رحمان دوست، شاعر، نویسنده و مترجم کتاب‌های کودکان و نوجوانان و آتوسا صالحی، نویسنده و مترجم کتاب های کودکان و نوجوان، برگزار خواهد شد.