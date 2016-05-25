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۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۴۰

نرخ بانکی ۲۸ ارز کاهش یافت

نرخ بانکی ۲۸ ارز کاهش یافت

بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد، بر این اساس نرخ ۲۸ ارز از جمله دلار و پوند افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۹ ارز را برای امروز چهارشنبه اعلام کرد، بر این اساس نرخ ۲۸ ارز از جمله دلار و پوند افزایش و قیمت ۱۰ واحد پولی مانند یورو کاهش یافت و تنها نرخ لیر سوریه ثابت ماند.

نرخ بانکی دلار با ۱۹ ریال افزایش به ۳۰ هزار و ۴۳۹ ریال، یورو با ۱۵۵ ریال کاهش به ۳۳ هزار و ۹۳۷ ریال و پوند با ۴۰۳ ریال رشد به ۴۴ هزار و ۴۷۳ ریال رسید.

امروز نرخ بانکی هر فرانک سویس ۳۰ هزار و ۶۷۰ ریال، کرون سوئد سه هزار و ۶۶۳ ریال، کرون نروژ سه هزار و ۶۴۸ ریال، کرون دانمارک چهار هزار و ۵۶۴ ریال، روپیه هند ۴۵۱ ریال، درهم امارات متحده عربی هشت هزار و ۲۸۷ ریال، دینار کویت ۱۰۰ هزار و ۷۸۲ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۹ هزار و ۴۷ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۷ هزار و ۶۵۲ ریال و دلار هنگ کنگ سه هزار و ۹۲۰ ریال اعلام شد.

بانک مرکزی ریال عمان را ۷۹ هزار و ۵۲ ریال، دلار کانادا ۲۳ هزار و ۲۲۵ ریال، راند آفریقای جنوبی یک هزار و ۹۴۵ لیر ترکیه ۱۰ هزار و ۳۳۰ ریال، روبل روسیه ۴۶۰ ریال، ریال قطر هشت هزار و ۳۶۲ ریال، یکصد دینار عراق دو هزار و ۷۵۲ ریال، لیر سوریه ۱۳۹ ریال، دلار استرالیا ۲۱ هزار و ۹۲۹ ریال، ریال سعودی هشت هزار و ۱۱۷ ریال، دینار بحرین ۸۰ هزار و ۷۳۲ ریال، دلار سنگاپور ۲۲ هزار و ۶۰ ریال و ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۶۷ ریال قیمت گذاری کرد.

هر یکصد روپیه نپال ۲۸ هزار و ۱۱۴ ریال، یکصد درام ارمنستان ۶ هزار و ۳۷۴ ریال، دینار لیبی ۲۲ هزار و ۲۰۲ ریال، یوان چین چهار هزار و ۶۳۹ ریال، یکصد بات تایلند ۸۵ هزار و ۱۹۰ ریال، رینگیت مالزی هفت هزار و ۴۱۴ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۵ هزار و ۷۱۴ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۹ ریال، افغانی افغانستان ۴۴۴ ریال، منات آذربایجان ۲۰ هزار و ۴۲۷ ریال، یک هزار روبل بلاروس یک هزار و ۵۴۰ ریال، سامانی تاجیکستان سه هزار و ۸۶۹ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا سه هزار و ۶۰ تعیین قیمت شد.

کد مطلب 3667652

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