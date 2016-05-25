به گزارش خبرنگار مهر، حمیدگشتاسب میگونی در آئین بزرگداشت روز جهانی تنوع زیستی که ظهر چهارشنبه در مجتمع ایثار شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد، با تاکید بر لزوم حفظ محیط زیست و تنوع زیستی، اظهار کرد: محیط زیست طبیعی ما همواره در حال تغییر است و آسیب های فراوانی را متحمل شده است.

وی در ادامه افزود: سالانه ۲۵۰ میلیون قورباغه از کشورهایی نظیر هند و سریلانکا به کشور فرانسه صادر می شود که این دسته از اقدامات سبب بروز مشکلات فراوانی در جهان شده است.

۴۰ درصد داروهای آمریکا از منابع زیستی تامین می‌شود

مدیر کل زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه آمارها بیان می کند بعد از مافیای مواد مخدر قاچاق تنوع زیستی در رده دوم قرار گرفته است، افزود: باید به این نکته مهم اشاره کرد که کتابخانه حیات جهان در حالی در معرض نابودی قرار دارد که به طور کامل تنوع های زیستی مشخص نشده است.

وی بیان کرد: بیش از ۳۰ تا ۵۰ میلیون گونه زیستی در جهان اعلام شده که از این میزان تنها ۵ درصد شناسایی شده است.

گشتاسب میگونی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد داروهای آمریکا از منابع زیستی تامین می شود، خاطرنشان کرد: بقا و دوام بسیاری از صنایع در جهان به حفاظت از تنوع زیستی بستگی دارد، نیمه نخست قرن نوزدهم اقتصاد آمریکا بر پایه تولید «سویا» بوده است.

وی در ادامه سخنان خود، تصریح کرد: دولت های مختلفی در جهان سرمایه گذاری کلانی برای حفظ منابع زیستی می کنند این در حالی است که در سرزمین ما شتاب بالایی در نابودی این منابع گرفته شده است.

هر ثانیه ۳۵۰ مترمربع از مراتع و جنگل‌های کشور نابود می‌شود

مدیر کل زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه دولت یازدهم اهتمام ویژه ای برای حفظ و توسعه محیط زیستی کشور دارد و در این بخش اقدامات قابل توجهی را انجام داده است، گفت: بهره برداری بیش از حد و خارج از ظرفیت تنوع زیستی کشور را با مشکلات عدیده ای رو به رو می کند.

گشتاسب میگونی بیان کرد: در هر ثانیه ۳۵۰ مترمربع از مراتع و جنگل های کشور نابود می شود از این رو همه مسئولان در بخش های مختلف باید نسبت به حفظ محیط زیست اهتمام داشته باشند.

مدیر کل زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست در پایان یادآور شد: در بُعد ایستگاه های زیست محیطی و برای حفاظت از محیط زیست تا سال ۲۰۲۰ باید به ۱۷ درصد در بخش خشکی و ۱۰ درصد در بخش دریا برسیم اما در حال حاضر تنها ۱۱ درصد را در محدوده حفاظت از محیط زیست داریم.