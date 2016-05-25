شناساندن انجمن های ورزشی در سطح جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علیپور ظهر چهارشنبه در مجمع انتخابات انجمن های ورزشی کردستان اظهار داشت: یکی از راه های توسعه و ارتقاء این رشته ورزشی معرفی آن به افراد جامعه است و روسای هئیت باید در این راستا به صورت جدی گام بردارند.

وی افزود: خوشبختانه امروز این انجمن در بهترین جایگاه قرار دارد و انتظار می رود هئیت های استانی به عنوان بازوان توانمند فدراسیون در راستای تعالی و توسعه آن برنامه ریزی های لازم را داشته باشند.

رئیس فدراسیون انجمن ‌های ورزشی بیان کرد: در گذشته رشته‌ های ورزشی که در قالب انجمن ‌ها فعالیت می ‌کردند کاملا در اختیار بخش دولتی بودند اما در حال حاضر توسط بخش خصوصی فعالیت می ‌کنند و استقلال کامل دارند.

علیپور یادآور شد: فدراسیون انجمن ‌های ورزشی خانواده بزرگی است که در موقعیت ‌های مختلفی در حال فعالیت است و خوشبختانه با کسب موفقیت های چشم گیری تا کنون توانسته جایگاه مناسبی را برای خود به دست آورد.

وی ادامه داد: در حال حاضر 16 انجمن در این فدراسیون فعالیت دارند که از این 16 انجمن 47 رشته ورزشی فعال است و این نشان از گستردگی فعالیت های این فدراسیون به شمار می رود.

رئیس فدراسیون انجمن ‌های ورزشی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: فدراسیون انجمن‌ های ورزشی در سال گذشته بالغ بر 18 اعزام را انجام داده است که از این میان 14 اعزام‌ توسط بخش خصوصی انجام شده و خوشبختانه واگذاری رشته های ورزشی به بخش خصوصی هم استقلال کامل و هم تعالی این انجمن را به دنبال داشته است.

علیپور اظهار داشت: همچنین در حال حاضر 45 تیم ملی در این انجمن تشکیل شده که هر کدام با برنامه ریزی های مختص به خود در راستای ارتقا و تعالی ورزش گام برمی دارند.

وی در بخش پایانی سخنان خود افزود: استان کردستان همیشه در زمینه قهرمان پروری استعدادهای خوبی داشته و بر این اساس کردستان این ظرفیت را دارد که در رشته‌ های فعال این انجمن‌ ها بیشتر فعالیت کند و انتظار می رود هئیت هم در راستای معرفی این رشته ورزشی به آحاد جامعه به صورت جدی گام بردارد.