فقهای اهل سنت بر تبعیت از رهبری در مسئله استهلال اتفاق نظر دارند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا محمد امین راستی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در اختتامیه سومین اجلاسیه ستادهای استهلال مناطق قومی کشور که در محل هتل پارسیان شهر کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: امروز برای وحدت کلمه دور هم جمع شده ایم که با توجه به آیات قرآن تمام مسلمانان در ضروریات دین یا به تعبیر روشن تر در مسائلی که دلیل آنها قطعی است چه شیعه و سنی اتفاق نظر داشته باشند.

وی با بیان اینکه اگر اختلافی وجود دارد در رابطه با ضمنیات است، افزود: امروز داعش از طرف استکبار دستور دارد که با همین اختلافات اسلام را تضعیف کند.

امام جمعه موقت سنندج تاکید کرد: ما باید حول محور قرآن و رهبری گام برداریم تا بتوانیم زمینه مساعد برای صالحان بر روی زمین را به وجود آوریم.

راستی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: در زمینه مسئله استهلال باید تمامی نظرات فقها را جمع کنیم که به نتیجه برسیم و در این زمینه اختلافات را کنار بگذاریم و با تبعیت از امام و هبر مسلمانان که بر ما واجب است این مسئله را حل کنیم.

وی خاطر نشان کرد: فقهای چهار مذهب شافعی، حنفی، مالکی و حنبلی اتفاق نظر داریم که باید از رهبر تبعیت کنیم و اگر ایشان بر روئیت ماه فتوی دادند اطاعت امر کنیم.

امام جمعه موقت سنندج در پایان تاکید کرد: تنها راه حل مسئله اختلاف در استهلال تبعیت از رهبری است.